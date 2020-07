Solo: A Star Wars Story – Ron Howard commenta le voci su un sequel

Il regista Ron Howard ha confermato che non ci sono piani per un sequel di Solo: A Star Wars Story.

Uscito nel 2018, il film prequel è stato il secondo tentativo di un film autonomo per la serie dopo il successo di Rogue One di Gareth Edwards.

Solo ha visto l’attore Alden Ehrenreich vestire i panni di un giovane Han Solo, il personaggio che Harrison Ford ha interpretato nella trilogia originale, nonché in quella sequel.

Il film vedeva anche Donald Glover nei panni del giovane Lando Calrissian, Emilia Clarke nei panni di Qi’ra, Paul Bettany nei panni di Dryden Vos e Woody Harrelson nel ruolo di Tobias Beckett. Sfortunatamente per coloro che vorrebbero vedere di nuovo questi personaggi in un sequel, Howard ha brutte notizie.

Parlando con Radio Andy, al regista premio Oscar è stato chiesto se ci fossero piani per un sequel di Solo: A Star Wars Story. Howard ha parlato chiaramente, dicendo che non è stato deciso nulla per un potenziale sequel:

“Beh, non c’è un sequel in programma ora ma è sorprendente essere stato parte di un film di Star Wars che sembra essere una specie di successo underground. Che non è quello che ti aspetteresti, ma è stato uno strano, strano viaggio per quel film”.

Solo è diventato il primo film di Star Wars con uno scarso riscontro di pubblico, ma ciò può essere attribuito a diversi fattori.

Per cominciare, è uscito a poca distanza da Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson, uscito circa cinque mesi prima.

Solo è poi uscito sulla scia di Avengers: Infinity War e Deadpool 2. Sebbene Solo non sia stato un film rivoluzionario, però, aveva alcuni aspetti positivi. Dunque è comprensibile che alcuni potrebbero volere vedere un sequel di Solo: A Star Wars Story.

Solo: A Star Wars Story avrà un sequel su Disney+?

Allo stato attuale, l’unico rumor è sul fatto che Disney+ e Lucasfilm stiano cercando di riportare Glover sullo schermo per una serie su Lando. Ci sono state anche notizie su spin-off basati su alcuni personaggi di Solo: A Star Wars Story. Tuttavia nulla è stato confermato ufficialmente, quindi al momento sono tutte speculazioni.

Rivedete il film di Ron Howard Star Wars Story Solo Brd (2 Blu Ray)