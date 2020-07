Sharkboy e Lavagirl torneranno nel nuovo film di Robert Rodriguez

Il panorama dei film sui supereroi si è evoluto molto negli ultimi anni. Ma prima del MCU e del DCEU le storie di supereroi erano un territorio inesplorato. E tra gli esperimenti possiamo annoverare Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D di Robert Rodriguez.

Il film originale con i due supereroi di Robert Rodriquez ha dato una visione colorata e non convenzionale del concetto. E rimane un classico di culto nonostante una performance non eccezionale al botteghino.

Quindici anni dopo il debutto del film, sembra che Sharkboy e Lavagirl dunque possano avere una seconda vita. Durante il panel “Director on Directing” di Collider per il ComicCon@Home, Robert Rodriguez ha rivelato che Sharkboy e Lavagirl faranno un’apparizione cameo nel suo prossimo film Netflix. Il titolo è We Can Be Heroes.

Robert Rodriguez su Sharkboy e Lavagirl

“Sharkboy e Lavagirl si presenteranno come genitori supereroi che ora hanno una figlia che ha i loro poteri”, ha detto Rodriguez.

I fan dovranno aspettare e vedere se questo significa che Taylor Lautner e Taylor Dooley torneranno ai loro ruoli. Anche se è sicuramente difficile immaginare altri attori al loro posto.

We Can Be Heroes vedrà, oltre a quella di Sharkboy e Lavagirl, la partecipazione di Pedro Pascal e Priyanka Chopra ed è stata un’interessante sfida creativa per Rodriguez, in particolare nella pandemia di COVID-19.

“I miei figli hanno l’età in cui possono fare film al mio fianco. Quindi ci è venuta l’idea di… come una squadra di Avengers, ma tutti hanno figli”, ha spiegato Robert Rodriguez, “I bambini hanno dei poteri ma non sanno come usarli perché sono così giovani. È stato il film più stimolante che abbia mai fatto perché, qualsiasi regista lo sa, la scena più stimolante è tipo una scena della cena in cui hai un sacco di gente. In tutto il film ho avuto undici ragazzini in ogni scena. Cercare di capire come filmare è stato incredibile”.

A voi è piaciuto il film Le Avventure Di Shark Boy E Lava Girl?