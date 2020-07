Halo Infinite – si moltiplicano le critiche allo sviluppatore 343 Industries

Non è ben chiaro cosa stia succedendo in seno a 343 Industries.

Dopo l’Xbox Showcase in cui Halo Infinite si è mostrato, e le analisi degli scorsi giorni, sono emerse nuove criticità sul gioco e sul suo sviluppo. Già molti dubbi si erano sollevati nel constatare che il gameplay mostrato nella conferenza non aveva sbalordito dal punto di vista grafico. Questo non sarebbe stato un grande problema, se non per ciò che è emerso da diversi subreddit e molte persone che ruotano intorno ai 343 Industries, che da anni hanno preso in mano il franchise di Halo dopo la dipartita di Bungie verso Destiny e i progetti ad esso collegati.

Phil Spencer si era sempre detto molto positivo di ciò che aveva visto fino ad ora della nuova incarnazione di Master Chief. In realtà sembrano in tanti a non pensarla così. Pare che il progetto sia stato fallimentare e caotico sotto molteplici punti di vista. Un noto YouTuber americano di nome Richard Masucci ha parlato di uno sviluppo travagliato e una gestione frammentaria delle risorse a disposizione. Questo avrebbe generato addirittura un engine grafico estremamente buggato.

Cosa succede ad Halo Infinite e perché le critiche a 343?

Su reddit e su altri siti sono emerse delle opinioni direttamente dai dipendenti 343 che, abbandonata l’azienda. Sono stati in tanti a definire 343 talentuosa, ma troppo legata a figure che occupano ruoli elevati che sono ancorate a idee vetuste e hanno creato un ambiente tossico.

Si è addirittura parlato di reparti che hanno lavorato e sviluppato parti del gioco senza coordinarsi con altri reparti e creando problemi ai restanti colleghi. Come risultato, verrebbe fuori che il gioco sia pesantemente minato da bug ed instabilità diffuse a tutti i livelli. Nessuno, è stato detto ancora, aveva mai in mente esattamente che gioco sarebbe stato Halo Infinite, questo per via di un’apparente mancata visione d’insieme del futuro.

Saranno vere queste affermazioni? E se sì, quanto avrà effettivamente risentito il prodotto finale?

