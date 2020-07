Marvel’s Avengers – mostrato Hawkeye e molti altri contenuti della beta

Come vi avevamo annunciato, si è concluso da poco il War Table. Questo il nome dell’evento che doveva far luce sulle funzionalità dell’open beta di agosto e altre caratteristiche del gioco completo. L’evento ha mostrato prima di tutto Hawkeye attraverso un teaser, ma potete anche recuperare l’intera analisi della conferenza qui. Vediamo di riassumerla insieme.

Prima di tutto, a chi fosse interessato, comunichiamo che Marvel’s Avengers avrà un evento crossover con Fortnite in concomitanza con l’open beta. Questo evento fornirà agli utenti un piccone a tema Hulk, una skin delle mani di Hulk e Iron Man. Questa offerta non sarà però disponibile per chi proverà il gioco da PC. La missione introduttiva del gioco sarà ambientata a San Francisco, dove potremo testare con mano tutti quanti i personaggi principali in modo da ambientarci nei loro panni e padroneggiare le abilità che li contraddistinguono.

Cos’altro abbiamo visto di Marvel’s Avengers oltre Hawkeye?

La presentazione non è terminata qui però. Abbiamo anche avuto un assaggio della campagna in cui abbiamo visto sia Hulk che Kamala Khan in azione. Essi si sono difesi, nel video, durante un assedio nemico, scontrandosi anche con Abominio. Le War Zone mostrate sono invece cinque, tutte in cooperativa online fino a quattro giocatori contemporaneamente. Quelli visti in azione sono Iron Man, Black Widow e i già menzionati Hulk e Kamala Khan.

Scot Amos, uno dei leader del progetto a Crystal Dynamics ha rivelato “Vogliamo offrire ai fan un’anteprima completa di quello che possono aspettarsi con la beta in arrivo il 7 agosto. Non potrei essere più orgoglioso del lavoro che il team ha svolto per rendere giocabile Marvel’s Vangers e non vedo l’ora di scoprire le reazioni dei giocatori.”

Ovviamente nel War Table di Marvel’s Avengers c’è stata grande sorpresa ed eccitazione per la comparsa di Clint Barton, Hawkeye. Vi ricordiamo che la storia che il gioco tratterà sarà totalmente originale e la stessa storia di Hawkeye verrà approfondita ed espansa grazie a questo gioco. Scopriremo ulteriori dettagli dopo il lancio.

Manca poco più di una settimana per l’inizio della beta. Siete pronti?

