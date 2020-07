The Mandalorian 2: la Darksaber sarà al centro delle trame

Giancarlo Esposito rivela come la Darksaber sarà centrale per scoprire il suo personaggio, Moff Gideon, e nelle trame di The Mandalorian 2

In una recente intervista, l’attore Giancarlo Esposito ha avuto modo di diffondere alcuni dettagli sulla Darksaber, promettendo più spazio per l’arma in The Mandalorian 2.

“Vedrete di più la Darksaber in The Mandalorian 2, scoprirete l’origine di questa antica arma nel mondo moderno, un mondo decaduto” le parole di Esposito a Deadline. “Da dove viene questa spada e come è stata riattivata? È la chiave di questa seconda stagione, che arriverà in streaming prima o poi.

La spada è la chiave per aprire la porta del passato di Moff Gideon, ha molto a che fare con la sua provenienza e il suo desiderio di costruire un pianeta”.

L’arma era un oggetto importante nella cultura mandaloriana ed è passata per mani diverse molte volte; l’ultima volta che l’abbiamo vistaa, in Star Wars Rebels, Sabine Wren la lasciò in eredità a Bo-Katan Kryze.

Su Moff Gideon, il personaggio di Esposito, si sa veramente poco, tranne il fatto che sia uno degli ultimi superstiti dell’Impero Galattico. Esposito ha avuto anche modo di parlare della sua interpretazione del personaggio.

“Puoi capire cosa pensa attraverso il suo sguardo” ha spiegato l’attore. “Ho preso ispirazione da Grand Moff Wilhuff Tarki di Peter Cushing, mi ha davvero aiutato. In un certo senso, Gideon è un essere supremo. Lui lo sa, ma non tutti nell’universo lo sanno. Quello che non sappiamo è quanto sia speciale”.

The Mandalorian 2 – La Serie

In Star Wars: The Mandalorian, Pedro Pascal è il solitario pistolero mandaloriano nelle zone più esterne della galassia e sarà affiancato da Gina Carano (Deadpool) che interpreta Cara Dune, e Carl Weathers nei panni di Greef, un uomo che dirige una corporazione di cacciatori di taglie che assume il Mandalorian per un lavoro specifico.