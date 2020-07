Time Paradox Ghostwriter: il 1° volume del nuovo manga fenomeno?

A partire dal 4 agosto 2020 Jump Comics (Shueisha) pubblicherà il 1° volume della nuova scommessa di Weekly Shonen Jump: Time Paradox Ghostwriter.

Cortesia di @WSJ_manga su Twitter, ecco la copertina:

Il manga è scritto da Kenji Ichima e disegnato da Tsunehiro Data dal 17 maggio 2020 e al momento conta un totale di soli 10 capitoli pubblicati.

Perché può essere il nuovo fenomeno manga?

Tra le ultime opere a nascere su Shonen Jump, lo shonen focalizzato sul tema della produzione manga con puro stampo fantascientifico potrebbe essere davvero la nuova scommessa, nonché la rivelazione di qualità che serve al magazine.

Per la sua capacità di saper convogliare le abitudini, il modus operandi e le difficoltà di un mangaka di Weekly Shonen Jump nel creare il suo lavoro con il fantascientifico rende l’opera accattivante e ci si accanisce per la capacità di lasciare il lettore con il colpo di scena finale.

Al momento l’opera viaggia verso binari sicuri, restando distante dai bassifondi della rivista, pertanto con una buona costruzione e gestione potrebbe essere la rivelazione che serve (considerando anche le conclusioni concatenate del calibro di Demon Slayer, The Promised Neverland e Haikyu!!).

La trama di Time Paradox Ghostwriter

Relativamente alla storia, il giovane protagonista Teppei Sasaki desidera diventare un mangaka presso Weekly Shonen Jump, ma tutte le sue bozze vengono scartate dall’editor poichè noiose e già lette.

Questo lo getta in disperazione e sull’orlo di abbandonare il sogno.

Un notte all’improvviso un fulmine colpisce la casa del ragazzo e una rivista di Weekly Shonen Jump dal 10 anni nel futuro appare dal microonde.

Dall’evento Teppei ne è impressionato, ma lo è ancora di più per l’opera in copertina: White Knight di Itsuki Aino.

Credendo che questo sia solo un’allucinazione e che la storia del futuro che aveva letto fosse in realtà sua, Teppei la presenta in redazione vedendosela accettata.

Tuttavia, quando la storia viene pubblicata su Shonen Jump, la sensei Itsuki Aino riconosce che il suo stile di disegno è stato copiato per creare questa storia e ciò non può farle piacere. Non sa però che si tratta della sua storia nel futuro.

A proposito di Time Paradox Ghostwriter

Time Paradox Ghostwriter è un manga scritto da Kenji Ichima e disegnato da Tsunehiro Data dal 17 maggio 2020 su Weekly Shonen Jump. Al momento all’attivo sono disponibili 10 capitoli.

L’opera è chiaramente inedita in Italia.

