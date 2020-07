Let’s Sing presents Queen: a ottobre si canta sulle note di Freddie Mercury

Ravenscourt e Voxler hanno annunciato una speciale novità nella serie di successo Let’s Sing: Let’s Sing presents Queen. Il gioco sarà disponibile dal 2 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X, e Nintendo Switch.

Prendi il microfono e scatenati! Canta da solo o condividi il palco con i tuoi amici mentre segui le orme dei Queen, la più grande rock band di sempre, con il leggendario Freddie Mercury.

Lascia che la loro musica ti porti in un viaggio attraverso diversi decenni. Canta “Bohemian Rhapsody”, sfida gli amici con “Bicycle Race” o divertiti con “We Will Rock You”, “Another One Bites The Dust”, “I Want To Break Free” e “We Are The Champions”.

La tracklist di Let’s Sing con 30 dei più grandi successi dei Queen farà cantare anche i cuori dei fan! Riscalda le corde vocali e scegli la tua canzone, da solo o con gli amici. Non hai un

microfono USB a portata di mano? Nessun problema, trasforma il tuo smartphone in un

microfono con Let’s Sing Microphone-App e inizia a cantare a squarciagola. Il palcoscenico è tuo!

Le modalità di gioco di Let’s Sing present Queen:

• Classic: Sali sul palco da solo o con gli amici. Prendi le note giuste, dimostra di avere ciò che serve per essere una star e raggiungi il punteggio più alto!

• Feat.: Il lavoro di squadra è la chiave! Contatta un amico o fai squadra con il leggendario Freddie Mercury in modalità giocatore singolo. Migliore è la corrispondenza delle due voci, maggiore è il tuo punteggio di compatibilità.

• World Contest: Sei tu contro il mondo! Sali in cima alla classifica sfidando amici o un altro cantante online. Il gioco mostrerà le tue esibizioni.

• Mix Tape 2.0: Questa modalità di gioco garantisce ore di divertimento e una playlist che non è mai la stessa. Ogni Medley in questa modalità di gioco innovativa è un mix generato dinamicamente.

• Jukebox: Rilassati e goditi un elenco di brani per la tua prossima jam session.

• Let’s Party: L’ultima sfida per il tuo Let’s Sing party!! Due squadre con un massimo di quattro giocatori e un solo microfono per team si affrontano in modalità di gioco scelte casualmente per determinare chi sono le vere star.

