Metal Gear Solid V – scoperto un nuovo finale dopo 5 anni

A distanza di ben 5 anni, gli appassionati sono riusciti nell’ardua impresa di ottenere il più nascosto e ambizioso finale segreto di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Il gioco era stato lodato per il suo gameplay profondo e innovativo nella saga. Tuttavia aveva anche avuto uno sviluppo travagliato e complesso. Esso culminò con l’allontanamento di Hideo Kojima da Konami.

Ebbene, il finale segreto è stato infine raggiunto. Si tratta del finale di disarmo nucleare globale. Esso andava ottenuto tramite dei precisissimi requisiti e ci sono voluti ben 5 anni per riuscire a raggiungerlo su PS3. Con tanta dedizione che gli appassionati hanno infuso nel titolo, si è riusciti in questa titanica impresa. L’esistenza del finale era già nota dopo che il gioco era stato analizzato dai data miner su PC, che avevano svelato la presenza di un epilogo segreto.

Cosa succede nel nuovo finale di Metal Gear Solid 5?

Prima di tutto i requisiti da raggiungere erano particolarmente rigorosi. Sebbene i primi due fossero piuttosto comuni, ovvero quello di portare a termine la missione 31 e non sviluppare alcuna testata nucleare, il resto non era proprio una passeggiata. Bisognava infatti intervenire sul server regionale su cui si giocava. Al momento questo è accaduto solo su PS3 e prevede il totale disarmo sulla propria console e su tutte quelle collegate al server regionale di ogni singola arma nucleare.

Nel video vediamo dunque filmati e dialoghi inediti che ci restituiscono una prospettiva diversa del finale della storia. Esso era in parte minato da evidenti tagli subiti in maniera improvvisa e che lasciava molte cose in sospeso. Un risultato ad ogni modo davvero notevole.

Qui potete trovare la nostra recensione di Metal Gear Solid V all’epoca dell’uscita.

Metal Gear Solid V: The Definitive Edition per PlayStation 4