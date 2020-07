Magic Press Edizioni, le uscite manga del 30 Luglio 2020

Attraverso Facebook Magic Press Edizioni ha comunicato le uscite manga che arriveranno in fumetteria il 30 Luglio 2020.

Debutta quindi, all’interno della linea Black Magic, il volume unico Pandemonium di Napata:

In uscita domani un nuovo titolo per la collana Black Magic!

Le “demoniette” di PANDEMONIUM del Maestro Napata sono capaci di prendere iniziative davvero intraprendenti: nelle 12 storie brevi del volume troverete una succube uscita da un antico vaso e la sua “sorellina” che tenta di rubarle la scena, una ragazza che seduce il fidanzato della sorella, un’amica d’infanzia rivista dopo tanti anni e molto, molto altro ❤️

Lasciatevi incantare dalle timide ma provocanti bellezze di Napata sensei!

Uscite Magic Press del 30 Luglio 2020

Pandemonium

di Napata

15×21 cm, 226 pp., bross., b/n e col., Euro 9,90

Vivere con delle demoniette può essere un inferno per qualcuno, ma un paradiso in terra per altri, soprattutto quando tali esseri non si fanno problemi riguardo il sesso! Torna NaPaTa sensei (Sei solo mia) tra gli autori favoriti della collana Black Magic!

Di seguito, invece, le prossime uscite della stessa linea dedicata ai manga vietati ai minori:

Messe a Nudo 1 di 5

Autore: Linda

Pagine: 192pp. colore + b/n Rilegatura: brossurato Formato: 13x18cm Prezzo: 7,90€

Mayumi, Rumi e Rena sono tre studentesse universitarie come tante altre. Tranne per un particolare: non sanno mai dire di no! Torna Linda, il maestro (o maestra?) giapponese dell’erotismo e della morbosità.

W-TAILS 2 di 3

di Masamune Shirow

€ 18,00

Nuovo capitolo delle avventure delle avvenenti agenti speciali di Masamune Shirow sensei!

Tra pirati informatici e un pianeta Marte non troppo arido, le sinuose ragazze del maestro dell’erotismo giapponese faranno innamorare anche i ragazzi terrestri. Grande formato e carta di qualità per una collana da collezione.

My Sweet Devil

di Hinahara Emi

€ 9,90

Una nuovo esordio per la collana Black Magic: Hinahara Emi e la sua bionda “diavoletta” dalla doppia coda di cavallo!

