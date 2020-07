Yu-Gi-Oh! Neuron: disponibile la app per il gioco di carte

Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi YU-GI-OH! NEURON, la prima companion app ufficiale di Yu-Gi-Oh! GCC. L’app è disponibile da oggi in tutto il mondo per dispositivi iOS e Android.

Caratterizzata dalla funzionalità di riconoscimento immagini, da un database completo delle carte e molto altro ancora, la companion app ufficiale di Yu-Gi-Oh! GCC sarà disponibile da oggi gratuitamente.

Sviluppata per rendere ancora più avvincente l’esperienza di gioco, l’app mobile YU-GI-OH! NEURON offre tantissime funzioni per aiutare i giocatori, tra cui il calcolo dei Life Points, il lancio dei dadi e delle monete e la gestione del deck.

I duellanti potranno, infatti, gestire il proprio deck tramite l’app, scansionandolo con la

fotocamera del loro dispositivo, per un’esperienza di gioco ancora più pratica e veloce.

YU-GI-OH! NEURON permette di salvare i Deck nel database rendendo le ricerche ancora più facili con la fotocamera. All’interno di questo database si potranno cercare le carte per testo e freccia link funzione ancora più accessibile grazie alla possibilità di vedere le carte in

otto differenti lingue. YU-GI-OH! NEURON offre anche le più recenti notizie di KONAMI relative ai prodotti Yu-Gi-Oh!

Le caratteristiche chiave di YU-GI-OH! NEURON:

Diverse funzioni a supporto dei Duellanti tra cui: timer, contatore dei Life Points, lancio dei dadi e delle monete ed epiche musiche di sottofondo.

Registrazione delle carte del Deck facile e veloce grazie alla funzionalità di riconoscimento delle immagini fino a 20 carte alla volta.

Potentissimo Deck Editor con funzioni di condivisione.

Database delle carte complete che include funzionalità semplici di ricerca.

Le più recenti informazioni sulle carte proibite e limitate.

Collegabile al proprio Card Game ID – necessario per partecipare al gioco organizzato ufficiale.

Yu-Gi-Oh! Neuron: la storia del franchise

Yu-Gi-Oh! è un manga creato da Kazuki Takahashi e serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 1996. Dal 1999, Konami Digital Entertainment Co., Ltd. è responsabile della creazione di un gioco di carte collezionabili (GCC) e di videogiochi basati su Yu-Gi-Oh!, tra cui Neuron.

Attualmente, questo gioco di carte è diffuso in oltre 75 paesi, con particolare successo in Giappone, Stati Uniti ed Europa. Viene stampato in 9 lingue e conta numerosissimi appassionati in tutto il mondo.

Se vi piace il GCC, date una occhiata a Konami Yu-Gi-Oh! Structure Deck DINOSMASHER´S Fury