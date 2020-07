Anche agosto si prospetta ricco di novità per Netflix, sempre pronto ad aggiornare il proprio catalogo per offrire ai fan tutti i prodotti inerenti ai loro gusti! Esploriamo insieme le novità di agosto 2020.

NOVITÀ NETFLIX 1 AGOSTO:

Spongebob – Fuori dall’acqua

SpongeBob, Bikini Bottom e Patrick sono costretti ad unirsi al loro eterno avversario Plankton a causa del furto della ricetta segreta dei Krabby Patty. Un nuovo nemico infatti sembra minacciare la tranquillità della simpatica banda: Barba Burger, un pirata alla perenne ricerca dell’hamburger perfetto.

Basato sulla serie “SpongeBob” creata da Stephen Hillenburg, “SpongeBob – Fuori dall’acqua” è scritto da Stephen Hillenburg, Paul Tibbitt, Jonathan Aibel & Glenn Berger. Diretto da Paul Tibbitt, è prodotto dallo stesso e da Mary Parent. Produttori esecutivi sono Stephen Hillenburg e Cale Boyter.

Basic Instinct

Cambia la tua vita con un click

NOVITÀ NETFLIX 4 AGOSTO:

Go! Go! Cory Carson: Campo Estivo

La Mummia

NOVITÀ NETFLIX 5 AGOSTO:

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo

Anelka: Genio e sregolatezza

NOVITÀ NETFLIX 6 AGOSTO:

The Rain: Stagione 3

NOVITÀ NETFLIX 7 AGOSTO:

I maghi: I racconti di Arcadia

NOVITÀ NETFLIX 8 AGOSTO:

Se Dio vuole

NOVITÀ NETFLIX 14 AGOSTO:

Teenage Bounty Hunters

3%: Stagione 4

Project Power

NOVITÀ NETFLIX 18 AGOSTO:

Venom

Eddie Brock, giornalista, svolge indagini sulle poco chiare sperimentazioni condotte da una torbida organizzazione denominata Life Foundation. L’uomo, però, viene contaminato da una forma di vita aliena.

Insieme a Tom Hardy nel cast di Venom troviamo anche Michelle Williams (Anne Weying, moglie di Eddie Brock nei fumetti Marvel), Jenny Slate (una scienziata che lavora per la compagnia di proprietà del villain del film), Riz Ahmed, Reid Scott e Scott Haze

NOVITÀ NETFLIX 20 AGOSTO:

John e la musica per gli alieni

21 AGOSTO:

Hoops

Lucifer: Stagione 5

Lucifer, trasposizione televisiva dell’ omonimo fumetto Vertigo/DC Comics scritto da Mike Carey, è una serie televisiva americana di genere urban fantasy/poliziesco sviluppata da Tom Kapinos. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, DC Comics e Warner Bros. Television.

Il personaggio di Lucifer, come sappiamo, è stato anche comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman ed è anche recentemente apparso con un cameo nel crossover dell’Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite.

L’ultimo colpo di mamma

25 AGOSTO:

Trinkets: Stagione 2

Lo chiamavano Jeeg Robot

Nella Roma di questi anni, Enzo Ceccotti è un piccolo delinquente che, per puro caso, entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli procura una forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in sé stesso, l’uomo decide di usare il suo “superpotere” per agevolare la sua carriera criminale.

Ma un giorno incontra Alessia, una ragazza che si è convinta che lui sia Jeeg Robot d’acciaio, l’eroe del famoso cartone animato giapponese, in carne ed ossa. E tutto cambia.

Il cast include Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi e Maurizio Tesei.

26 AGOSTO:

Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi

27 AGOSTO:

Aggretsuko: Stagione 3

28 AGOSTO:

Cobra Kai: Stagione 1-2

Cobra Kai prosegue l’amato franchise di The Karate Kid, svolgendosi 30 anni dopo gli eventi del torneo di Karate All Valley del 1984. Daniel LaRusso è un adulto di successo, ma fatica a mantenere l’equilibrio nella sua vita senza Mr. Miyagi. È sfidato dall’ex rivale Johnny Lawrence, che spera di riscattarsi con la riapertura del dojo di karate Cobra Kai.

Nel cast della serie troviamo Ralph Macchio, William Zabka,Courtney Henggeier, Zolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Vanessa Rubio, Peyton List e Martin Kove.

31 AGOSTO: