Black Clover, annunciata la nuova opening dell’anime

I canali web ufficiali di Black Clover hanno annunciato titolo e interpreti della nuova opening dell’anime, che accompagnerà il 12° cour della serie.

La nuova opening della serie anime di Black Clover si intitola quindi Everlasting Shine e la interpreteranno i Tomorrow X Together.

Terrà compagnia ai telespettatori dal 1 Settembre 2020 ovvero dalla messa in onda dell’episodio 141.

Animata dallo studio Pierrot, la serie animata di Black Clover ha debuttato a Ottobre 2017.

A causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus, le trasmissioni si sono fermate il 28 Aprile 2020, ma sono riprese il 7 Luglio scorso.

In Italia Crunchyroll la diffonde in streaming in contemporanea alla messa in onda in Giappone:

In un mondo permeato di magia, due neonati, Asta e Yuno, vengono abbandonati sugli scalini di una chiesa. Yuno possiede un potere magico straordinario, mentre Asta è l’unica persona al mondo senza alcun talento magico.

A quindici anni, sostengono la prova che li porterà a ricevere il loro grimorio, un libro di magia che serve ad amplificare i poteri del proprietario. Yuno ottiene un grimorio estremamente raro, ma a sorpresa anche Asta riceve un grimorio… particolare. I due amici e rivali sono pronti a sfidarsi per diventare Imperatore Magico. Non arrendersi mai, questa è la vera magia!

Il manga originale di Yuki Tabata, in corso su Weekly Shonen Jump dal 16 Febbraio 2015, esce per Planet Manga:

ASPIRAZIONI, RIVALITÀ, SFIDE A SUON DI INCANTESIMI.

Nato senza abilità magiche, deriso da tutti, il giovane protagonista di questo avvincente fantasy non intende piegarsi al destino e coltiva un sogno… In un mondo dove la magia è tutto, lui vuole diventare il più potente dei maghi!

Sempre Planet Manga pubblica Black Clover Quartet Knights, manga derivato dal videogame omonimo per Sony PlayStation 4 che si è concluso recentemente in Giappone.

Recupera il manga