PS5 – trapelata una nuova feature della console?

Dopo giorni di speculazioni, non si sa ancora se Sony terrà veramente un nuovo evento il 6 agosto. Ieri vi avevamo parlato di una caratteristica hardware della console, oggi invece una voce di corridoio vedrebbe PS5 con una nuova feature. Si tratterebbe di una caratteristica della console non ancora mostrata ufficialmente e di cui gli screenshot sono stati prontamente rimossi. Ma di cosa si tratta esattamente?

Si tratterebbe delle Attività, ovvero la possibilità per gli utenti di accedere a determinati contenuti direttamente dal menu. Questo vuol dire, in soldoni, che se si dovesse confermare, questa caratteristica permetterebbe ai giocatori di scaricare determinate sezioni di giochi e potervi accedere senza aver bisogno dell’intero gioco. Questo potrebbe essere verosimile grazie alla tecnologia SSD sfruttata da Sony per PS5. Il funzionamento di queste Attività sarebbe collegato solo a determinati contenuti già preparati per essere accessibili in queste modalità.

PS5 e la nuova feature Attività, cosa sarà possibile fare?

Una possibilità del genere apre anche ad altre speculazioni: Sony potrebbe voler seguire questa strada per permettere ai giocatori di non perdere neanche un secondo del loro tempo mentre sono alle prese con la console. Ma soprattutto, se venisse confermato, ci direbbe molto sull’effettiva velocità straordinaria di calcolo di questo famigerato SSD, capace di trasferire a ben 5GB al secondo.

Ci si chiede inoltre se una feature del genere sia compatibile in qualche modo con il multigiocatore. Questo inoltre scavalcherebbe anche in un certo senso l’avvio del gioco per come lo avevamo sempre inteso. Una gestione delle Attività simile permetterebbe ai giocatori di accedere a contenuti online e multiplayer con un semplice click e di accedere a certe attività live in tempo reale.

Voi cosa ne pensate? Nonostante questa feature sia avvolta nel mistero, anche per quel che ne riguarda il suo funzionamento effettivo, sembra interessante e originale.

Ottieni PS4 da 500 GB Nera!