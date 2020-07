One Piece: Garp merita un arco narrativo?

Eiichiro Oda ha presentato ai fan molti personaggi diversi con storie potenzialmente interessanti in questi 23 anni di One Piece, ma sfortunatamente molti personaggi vengono poi abbandonati dato che la storia deve seguire la ciurma di Cappello di paglia. Ciò significa che molti vengono lasciati inesplorati semplicemente perché non c’è stato il tempo di farlo. Personaggi come il nonno di Monkey D. Rufy, ad esempio, ovvero Garp, che ha bisogno di una trama in One Piece a lui dedicata il più presto possibile. Perché ha molte storie interessanti che non abbiamo ancora visto, come i fan certo immaginano.

Garp era già un personaggio interessante dato che era un ufficiale della Marina di alto rango il cui figlio e ora nipote gli hanno causato non pochi problemi, stando dalla parte avversa alla sua. Nonostante tutto ciò, tuttavia, Garp non pensa minimamente a cambiare prospettiva né accetta promozioni più elevate.

Senza spoilerare troppo, la spiegazione in One Piece dell’alta posizione di Garp all’interno della Marina si deve a una prodezza per la quale è diventato essenzialmente una leggenda. E una volta ha combattuto con lo stesso Gol D. Roger, ed è per questo che Garp non deve mai preoccuparsi davvero della sua posizione nella Marina.

In passato Eiichiro Oda ha impiegato molto tempo per mostrare alcuni dei più importanti retroscena della serie con flashback ampi ed elaborati, e lo stesso potrebbe essere fatto per un arco narrativo su Garp nel prosieguo di One Piece. Sarebbe bello vedere i suoi primi giorni nella Marina e gli anni trascorsi con il figlio e il nipote. Speriamo che Oda ci ascolti…

One Piece

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione il 1º luglio 2001.

La storia di One Piece segue le avventure di Monkey D. Rufy, nipote di Garp, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom.

