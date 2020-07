Edens Zero: la copertina del volume 11

A partire dal 17 agosto 2020 Kodansha pubblicherà in Giappone e negozi online il volume numero 11 di Edens Zero, il manga scritto e disegnato da Hiro Mashima (Fairy Tail) su Weekly Shonen Magazine.

Cortesia di @11thDoctr su Twitter, è emersa la copertina ufficiale del volume disegnata dall’autore giapponese. Possiamo guardarla di seguito:

Edens Zero Volume 11 riprenderà gli eventi dal capitolo numero 87.

Il manga si sta anche preparando per avviare la sua avventura nel mondo anime. E’ stato lo stesso Hiro Mashima ad annunciarne l’arrivo, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

A proposito di Mashima, ricordiamo che dal 30 luglio 2020 è disponibile per l’acquisto su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch il videogioco di Fairy Tail. Qui potete leggere la nostra recensione.

Cominciato a giugno 2018, Edens Zero è pubblicato su Weekly Shonen Magazine con 103 capitoli e 10 volumi pubblicati al momento.

Il primo numero dell’opera è disponibile in Italia dal 30 aprile 2019 sotto l’etichetta di Edizioni Star Comics. Il quinto è disponibile dal 6 maggio 2020.

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti!

Per salvare Hermit, la terza delle Quattro Stelle Brillanti del Re Demone, Shiki e i suoi compagni si sono digitalizzati e hanno effettuato l’accesso a Digitalis, scoprendo che il pianeta ultra-virtuale si è trasformato in un inferno dominato da un crudele assassino. E, come se non bastasse, dovranno affrontare un tradimento inaspettato e la comparsa di un nuovo nemico!

Acquistate ORA “Edens Zero” 5 – Star Comics