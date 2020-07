Image – il ritorno di The Walking Dead, novità e chiusure di ottobre 2020

Image ha diffuso le uscite ufficiali previste per ottobre 2020 in cui spiccano ben 6 nuove serie, 3 chiusure e il ritorno di The Walking Dead.

Le novità di ottobre 2020

Sono ben 6 le nuove serie in partenza ad ottobre 2020 e targate Image.

The Scumbag di Rick Remender e AA.VV.

Remender ha radunato una serie di artisti all-star per la nuova serie, come Lewis Larosa (che disegnerà il primo numero), Andrew Robinson, Eric Powell, Tula Lotay, Wes Craig, Roland Boschi, Simone Di Meo, Duncan Fegredo, Yanick Paquette, Mike McKone, Dave Johnson e Moreno Dinisio. La serie vede protagonista Ernie Ray Clementine, il prodotto di un’era passata che è l’unica speranza dell’umanità.

Ernie è “un motociclista sboccato, analfabeta, tossicodipendente, con un’istruzione da quinta elementare”. È anche l’unica cosa che si frappone tra noi e la fine del mondo grazie a un incidente che gli ha conferito dei superpoteri. Rimane una persona terribile, ma è anche la più grande spia del mondo, almeno quando una organizzazione di spionaggio trova un modo per corromperlo o una esca per farlo.

Commanders in Crisis di Steve Orlando e Davide Tinto

Gli ultimi sopravvissuti del Multiverso vivono tra noi, protetti da nuove identità da supereroi, cinque sopravvissuti di mondi dal tragico destino… sfrutteranno questa seconda possibilità per garantire la sopravvivenza del nostro mondo. Una nuova svolta nei fumetti supereroistici atipici, con un occhio avanguardistico sull’epoca moderna, Commanders in Crisis segue le orme di Doom Patrol e Thunderbolts con cinque inaspettati eroi che si uniscono per risolvere un delitto unico nel suo genere. La vittima? La compassione… Qualcuno ha ucciso un concetto astratto! Questo thriller d’azione intenso e bizzarro ricorderà ai lettori l’importanza della compassione e della speranza nell’era moderna—il tutto condito da pugni in faccia lungo la strada!

Getting It Together di Sina Grace, Omar Spahi, Jenny D. Fine & Mx. Struble

Si tratta di una miniserie di 4 numeri descritta come “dramedy”. Sam e Jack sono migliori amici. Sam esce con Lauren, la sorella appassionata di indie rock e compagna di stanza di Jack. Quando i due decidono di rendere pubblica la loro relazione, scateneranno una serie di reazioni inaspettate fra amici e conoscenti e nel mezzo ci si troverà Jack.

Blue in Green di Ram V e Anando RK

In questo graphic novel verrà esplorato il lato oscuro di un giovane musicista alla ricerca dell’ispirazione. Una ricerca che potrebbe consumare lui come già accaduto ad un suo predecessore.

Planet Paradise di Jesse Lonergan

Per sopravvivere all’atterraggio di fortuna su un pianeta alieno, un vacanziero dovrà lottare con l’ambiente ostile, lucertole assassine, la burocrazia e soprattutto con il pessimismo del suo unico compagno: il tossicodipendente capitano della nave.

Le chiusure di ottobre 2020

Sono 3 le chiusure previste per ottobre 2020 in casa Image con due serie pubblicate anche in Italia.

Low di Rick Remender e Greg Tocchini chiuderà la sua corsa con il #26, la serie è pubblicata in Italia da Edizioni Star Comics – cliccate QUI per le nostre recensioni.

Outcast di Robert Kirkman e Paul Azaceta chiuderà la sua corsa con il #48, la serie è pubblicata in Italia da saldaPress – cliccate QUI per le nostre recensioni.

Stealth di Mike Costa, Nate Bellegarde e Tamra Bonvillain chiude la sua corsa, come programmato, con il #6.

Il ritorno di The Walking Dead

Come anticipatovi qualche giorno fa, The Walking Dead tornerà con una nuova edizione a colori compresa di extra e nuovo logo.

Eccovi la copertina del primo numero:

Per tutti i dettagli di questa nuova edizione cliccate QUI.

Iniziate a leggere la serie in italiano con The Walking Dead Raccolta 1