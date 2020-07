Evangelion: le razioni alimentari ufficiali per le emergenze

Ecco il cibo per gli otaku.

Evangelion è uno dei più celebri anime mech e gli attacchi degli Angeli ai nostri eroi sono entrati nella storia dell’animazione giapponese. Essendo uno spettacolo incentrato su gigantesche battaglie di mech contro gli alieni invasori, la città di Neo-Tokyo 3 è costantemente sotto attacco, lasciando i cittadini della città sotto una minaccia quasi quotidiana. Senza contare la necessità di trovare cibo e razioni alimentari per i personaggi di Evangelion.

Proprio come quando si verifica un disastro naturale nel mondo reale, è logico che la città debba essere sottoposta a costante evacuazione. Infatti ampie porzioni della città cadono al suolo in ogni episodio, lasciando molti cittadini senza casa quasi regolarmente.

La città deve avere un sistema di soccorso efficiente, dato che molti dei suoi cittadini sono spesso sfollati… da ciò deriva la necessità di razioni alimentari. Quindi, considerando anche la nostra situazione post-covid-19, quale miglior momento per lanciare delle razioni alimentari basate su Neon Genesis Evangelion?

Le razioni alimentari per i fan di Evangelion

Il kit è marchiato direttamente Nerv e ogni set include cinque diversi gusti. I gusti sono basati sui gusti giapponesi. QUindi abbiamo gyudon (ciotola di manzo), bistecca con verdure miste, spezzatino di manzo, chukadon (carne e verdure cotte in padella alla cinese) e curry di manzo.

Tutti i pasti sono preparati in modo simile a quelli dei professionisti militari, il che significa che hanno possono riscaldarsi senza fuoco o acqua. Oltre ai piatti principali, il pacchetto include anche cinque pacchetti di riso per essere serviti con ciascuno dei pasti. Poiché i pasti sono progettati per essere razioni di emergenza, il cibo ha una durata di tre anni e sei mesi.

Sfortunatamente questo prodotto è disponibile solo in Giappone e uscirà ad agosto: Ma grazie alla sua lunga durata lo rende il bene alimentare perfetto per qualsiasi super-fan di Evangelion.

Neon Genesis Evangelion è anche un fumetto, pubblicato da noi da Planet Manga in due edizioni.

