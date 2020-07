Cyberpunk 2077 – presto un nuovo evento per presentare il gioco

Un mese fa, attraverso il Nighty City Wire avevamo visto il nuovo trailer “The Gig” per Cyberpunk 2077, l’attesissimo gioco CD Projekt Red. Il trailer includeva nuove parti di gioco che mostrano il mondo, i protagonisti, la storia e l’azione di Cyberpunk 2077. Dava anche ai giocatori la possibilità di osservare Night City, e la sua ambientazione posta in un futuro oscuro, e l’inizio della carriera del mercenario V – il fuorilegge ambizioso e potenziato grazie a cyber-innesti che i giocatori interpreteranno. Il videogioco era originariamente previsto per il 17 settembre, ma vi è stato un altro posticipo a novembre.

Tramite l’account twitter, tuttavia CD Projekt Red ha fatto sentire la vicinanza ai giocatori affermando che ci sarà presto un nuovo Night City Wire in cui potremmo scoprire nuove cose su Cyberpunk 2077. L’ultimo evento simile era in concomitanza con un press tour che aveva tra le altre cose consentito di permettere a molti di testare con mano il gioco.

Cosa aspettarci da Cyberpunk 2077 e da un nuovo evento?

Fin ad ora ciò che ha colpito di Cyberpunk è la sua alta personalizzazione e le possibilità che offre al giocatore in termini di approccio. CD Projekt Red, da piccola casa produttrice di quel progetto quasi amatoriale che fu il primo The Witcher, si dimostrò capace di competere allo stesso livello di grandi nomi dell’industria. The Witcher 3 non era solo stata una pietra miliare del genere rpg open-world, ma anche un punto di svolta per lo studio polacco.

Cyberpunk 2077, in un nuovo evento, potrebbe mostrare nuove fasi di gameplay, ed è in effetti ciò che ci aspettiamo. Un approfondito sguardo al mondo di gioco in maniera più tecnica è ciò di cui i giocatori hanno bisogno prima del lancio ufficiale.

Aspettiamo che lo studio riveli la data del nuovo evento.

Preordina la Xbox One X di Cyberpunk 2077 Edizione Limitata!