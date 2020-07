L’Attacco dei Giganti, confermata la data di uscita del capitolo 131

In Italia il manga è in corso per Planet Manga.

Attraverso Twitter, il redattore responsabile de L’Attacco dei Giganti ha reso noto che Hajime Isayama ha completato il capitolo 131 del suo manga.

Il capitolo 131 de L’Attacco dei Giganti uscirà quindi, come previsto, il 7 Agosto 2020 sul numero 9 della rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha.

In Giappone Hajime Isayama ha lanciato L’Attacco dei Giganti il 9 Settembre 2009 sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine.

I capitoli del manga hanno finora composto 31 volumi, l’ultimo dei quali è uscito lo scorso 9 Aprile.

La conclusione potrebbe arrivare entro il 2020, QUI possiamo rileggere le ultime dichiarazioni dell’autore sulla conclusione del manga.

Il manga ha ispirato tre serie animate per la televisione, con una quarta in lavorazione, due film live action giapponesi, film animati riassuntivi, videogiochi, fumetti derivati e light novel.

Un film dal vivo hollywoodiano è attualmente in fase di sviluppo.

In Italia Dynit pubblica la trasposizione animata de L’Attacco dei Giganti in home video e insieme a VVVVID cura la diffusione in streaming gratuito.

Il manga originale, invece, esce per Planet Manga in edicola, fumetteria e libreria.

In un medioevo alternativo i Giganti, altissime e mostruose creature che si cibano di carne umana, minacciano con la loro presenza l’umanità.

Nonostante la costruzione di una città protetta da ben tre mura di cinta, nell’anno 845 i Giganti, guidati da un Gigante Colossale, torneranno all’attacco.

In questa battaglia il protagonista Eren perderà sua madre, divorata viva davanti ai suoi occhi. Straziato dal dolore, insieme al suo amico d’infanzia Armin e alla sua sorella adottiva Mikasa, entrerà a far parte dell’esercito e cercherà, con tutte le sue forze, di vendicarsi.

Recupera il manga