Batman: Una Morte in Famiglia – trailer del film animato interattivo

DC ha pubblicato il trailer per Batman: Una Morte in Famiglia, film animato che adatta l’iconica storia fumettistica degli anni ’80. A differenza di Batman: Under the Red Hood però, questa volta DC realizzerà un film interattivo dando ai fan la possibilità di “fare” la storia.

Questa modalità riprende intelligentemente l’evento interattivo degli anni ’80, in cui DC Comics ha permesso ai fan di determinare il destino di Jason Todd/Robin attraverso il voto telefonico pubblicizzato nei fumetti.

La grande reazione dei fan ha portato a “Una Morte in Famiglia”, una trama in cui il Joker picchia a morte e fa saltare in aria il giovane Jason Todd.

TUTTO SUL FILM ANIMATO BATMAN: MORTE IN FAMIGLIA DOPO IL TRAILER

Prodotto, diretto e scritto da Brandon Vietti, Batman: Morte in Famiglia offre ai fan una versione tutta da creare della storia tanto apprezzata nel tempo.

Nella nuova presentazione animata, il famigerato omicidio del protetto di Batman, Jason Todd, sarà cancellato; il destino di Batman, Robin e del Joker si manifesterà in modi scioccanti, mentre gli spettatori fanno più scelte per controllare la storia.

E mentre Batman: Under the Red Hood fornisce una storia di base, la trama si dirama anche in nuove direzioni e presenta diversi personaggi mai visti prima nel film originale.

Questi i dettagli ufficiali diffusi da Warner Bros. Animation:

“Cinque affascinanti racconti dell’iconico canone DC, tra cui la prima presentazione cinematografica interattiva nella storia della Warner Bros. Home Entertainment, prendono vita in Batman: Una Morte in Famiglia. Prodotto da Warner Bros. Animation e DC, l’antologia dei cortometraggi animati 2019-2020 arriva da WBHE su Blu-ray e Digital nell’autunno 2020”.

IL FUMETTO

Una morte in famiglia è un arco narrativo a fumetti, pubblicato dalla DC Comics in Batman nn. 426-429 nel 1989, scritto da Jim Starlin e disegnato da Jim Aparo, con copertine realizzate da Mike Mignola.

Joker ha nelle sue mani un’arma nucleare e sta progettando di venderla ai terroristi. Mentre Batman cerca di prevenire un disastro in Medio Oriente, la sua giovane spalla, Robin (Jason Todd) è in missione per trovare la sua madre biologica. Il Dinamico Duo è così riunito in una ricerca che li porterà alla rovina.

Questa storia che celebra il cinquantesimo anniversario di Batman è una delle più note. Con i lettori pronti a influenzarne l’esito, Batman e Robin si batteranno nello scontro finale con Joker.

Acquista lo speciale Una morte in famiglia. Batman Speciale: 3