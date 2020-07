Uniqlo Italia, la collezione di magliette di Doraemon

Per festeggiare il 50° anniversario di Doraemon, Uniqlo ha realizzato una collezione di magliette a tema.

Le magliette Uniqlo con stampa a tema Doraemon sono disponibili sia per adulti, al prezzo di 14,90 Euro, sia per bambini, al costo di 9,90 Euro:

Sin dal suo debutto, nel 1970, Doraemon ha fatto sognare grandi e piccini in tutto il mondo. Ecco una collezione UT di T-Shirt che celebra il 50° anniversario dalla nascita del famosissimo gattone blu, degli altri personaggi della serie e dei loro gadget segreti. Le stampe di queste magliette, inoltre, ricordano i disegni originali del manga giapponese. Per divertirti ogni giorni di più.

Tra i modelli ci sono anche quelli ispirati al prossimo film in 3D, Stand by me Doraemon 2:

Le magliette di Doraemon (e le altre collezioni a tema manga) si possono acquistare nel punto vendita di Milano o sul sito web.

I festeggiamenti per il 50° anniversario della amata creazione del compianto Fujiko F Fujio non si fermano qui.

Edizioni Star Comics ha infatti annunciato la pubblicazione del volume celebrativo Doraemon volume 0.

Sarà disponibile a Novembre:

A novembre uscirà in Italia DORAEMON VOLUME 0, un volume speciale pubblicato da Shogakukan nel 2019 per celebrare i 50 anni del manga nato dal compianto maestro Fujiko F. Fujio.

L’albo, con alcune pagine a colori, raccoglie ben sei differenti edizioni del primo episodio delle avventure di Doraemon. Saranno inoltre inclusi contenuti inediti e il manga documentario La nascita di Doraemon, per ripercorrere la genesi del fumetto dedicato all’amatissimo gattone blu.

Un volume perfetto per i lettori di ogni età, con cui festeggiare l’importante compleanno di un manga fenomeno culturale che ha fatto la storia, in Giappone così come in Italia.

Ricordiamo che Mondadori, in collaborazione con Edizioni Star Comics, ha pubblicato il volume Io Sono Doraemon contenente una selezione di episodi dell’opera originale.

Scopri il manga