Sono stati rivelati Games with Gold del prossimo mese: ecco i giochi gratuiti che arriveranno ad agosto 2020.

Sono 4 i giochi gratuiti in arrivo ad agosto 2020, come di consueto si tratta di due titoli per Xbox One e due titoli per Xbox 360 giocabili grazie alla retrocompatibilità della console di casa Microsoft.

Xbox Games with Gold: i giochi GRATUITI di agosto 2020

Eccovi nel dettaglio titoli Xbox One:

Portal Knights disponibile dal 1 al 31 agosto

Lasciati alle spalle la vita di tutti i giorni ed entra nel mondo fantastico e misterioso di Portal Knights! Gioca con gli amici in questa intensa avventura sandbox in bizzarri mondi 3D. Crea la tua avventura. Forgia il tuo eroe. Diventa il più grande Portal Knight!

Override: Mech City Brawl disponibile dal 16 al 15 settembre

Niente ingranaggi niente gloria! Scontri tra giganteschi robot ti attendono in modalità Versus locale e online, co-op a 4 giocatori, che lascia a ogni giocatore il controllo di una parte di mech, e una campagna in singolo. Ogni mech ha uno stile di gioco, mosse speciali e mosse vincenti unici.

Eccovi nel dettaglio titoli Xbox 360:

MX Unleashed disponibile dal 1 al 31 agosto

THQ indossa i guanti da corsa per questo titolo dedicato al veloce e spettacolare mondo del motocross.

Red Faction II disponibile dal 16 al 15 settembre

Red Faction II è ambientato nel 2163 sulla Terra, a 5 anni di distanza dal primo capitolo. Le nano tecnologie create dal dr Capek sono state utilizzate per creare delle squadre di super soldati i quali compongono le Earth Defense Force (EDF). Dopo lunghi anni di combattimenti una delle squadre di super soldati decide di combattere il dittatore corrotto Victor Sopot che sta opprimendo i popoli del Commonwealth del quale si è auto-eletto capo. Questa politica di terrore procede ormai da 15 anni, ma l’intervento di un super soldato Alias, esperto in demolizioni, che impersoniamo ed il capo della squadra che si ribella al dispotico Sopot, metterà in moto eventi che porteranno alla sconfitta del tiranno e alla conoscenza dei veri antagonisti del gioco.

I titoli di luglio 2020

In attesa dei giochi gratuiti di agosto 2020 di Games with Gold, vi ricordiamo che saranno disponibili ancora per pochi giorni i Games With Gold di luglio, cliccate QUI per i dettagli.

