Cuphead su PS4 – il trailer d’annuncio

Dopo l’improbabile leak di stamattina dal Playstation Store inglese, su cui era comparso e poi rimosso, pochi minuti fa è arrivata la conferma ufficiale: Cuphead è in arrivo su PS4!

Fino ad ora, il capolavoro run ‘n’ gun dei fratelli Moldenhauer era disponibile per Xbox One, PC e Nintendo Switch, ricevendo il plauso unanime di critica e giocatori. L’arrivo sulla console Sony sarebbe la chiusura di un ciclo logico e fortemente voluto anche dagli utenti PlayStation. La versione PS4 di Cuphead lo renderebbe quindi disponibile per ogni console principale disponibile al momento, oltre che per Tesla.

Il titolo è stato noto per la sua difficoltà e l’impegno che richiede per essere portato a termine. Finalmente anche gli utenti Sony potranno immergersi nel suo mondo colorato, frenetico e carico di stile ed accompagnare Cuphead e il suo amico Mugman in questa fantastica e folle avventura ispirata ai cartoon della golden age dell’animazione americana.

Cuphead e il DLC The Delicious Last Course

Per il DLC The Delicious Last Course, annunciato più di un anno fa, Marija Moldenhauer, ha confermato che i lavori stanno procedendo bene. Tuttavia il team non è ancora pronto per annunciare una data di lancio precisa; invitando infine gli appassionati a pazientare ancora un po’ prima di ricevere nuove informazioni sul DLC.

Cuphead, fino ad ora, non ha ricevuto alcuna versione fisica, essendo disponibile solo in download. Non ci aspettiamo alcuna grossa differenza dalla versione PS4 di Cuphead rispetto a quelle già viste. Il gioco è piuttosto leggero e fluido ed è rimasto invariato anche dal passaggio da Xbox One, per cui era stato originariamente sviluppato, alla versione PC e anche quella per Switch. La versione PS4 potrebbe in effetti non apportare alcuna modifica, né in negativo né in positivo, a quanto già visto.

