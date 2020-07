Pokémon: nuovi accessori per smartphone da Casetify

Casetify, creatrice di custodie per smartphone, e The Pokémon Company avevano collaborato l’anno scorso per una collezione di custodie e accessori per iPhone. Ora i due marchi si uniranno nuovamente, ma questa volta tutti i prodotti saranno caratterizzati dalla nostalgia per gli anni ’90.

La collezione vedrà protagonisti Pokémon come Pikachu, Bulbasaur, Charmander e Squirtle su accessori per iPhone, AirPods, Apple Watch, iPad, MacBook, caricabatterie wireless e altro ancora. I Pokémon saranno protagonisti di design ispirati alle tendenze degli anni ’90 come scacchiere e tie-dye.

Potete dare un’occhiata ad alcuni degli accessori per smartphone Pokémon nelle immagini presenti in questo articolo. La prima ondata di prodotti arriverà il 12 agosto.

“La collaborazione di CASETiFY e Pokémon è una delle nostre versioni più famose e amate a livello globale”, ha dichiarato Wes Ng, CEO e co-fondatore di CASETiFY. “Siamo entusiasti di offrire ai fan un’altra ondata di fantastici design, questa volta con modelli tipicamente degli anni ’90”.

Pokémon, un mondo oltre gli accessori per smartphone

Pokémon è un media franchise giapponese di proprietà di The Pokémon Company, creato nel 1996 da Satoshi Tajiri.

Esso è incentrato su delle creature chiamate “Pokémon”, che gli umani possono catturare, allenare e far combattere. Il franchise nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per il Game Boy. L’enorme successo ottenuto in tutto il mondo ha portato alla creazione di ulteriori videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli, oltre a accessori per smartphone.

Il nome è originato dalle parole inglesi Pocket Monsters.

Nel nome è presente la lettera «é», non per indicare l’accento tonico, ma per segnalare agli anglofoni che la vocale non è muta.

I Pokémon nascono in Giappone, un Paese in cui l’hobby di collezionare insetti è molto diffuso. Agli inizi degli anni Novanta il creatore dei Pokémon, Satoshi Tajiri, che adorava questo passatempo e aveva fondato la software house Game Freak, viene in contatto con il Game Boy e con il Game Link Cable. Aiutato dai suoi ricordi d’infanzia, Tajiri elabora l’idea dei Pocket Monsters.

