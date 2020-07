J-POP, tutte le uscite manga e le ristampe di Agosto 2020

Dal comunicato stampa ufficiale, seguono tutte le nuove uscite e le ristampe di J-POP Manga in arrivo ad Agosto 2020 sugli scaffali delle fumetterie.

Uscite manga J-POP del 5 Agosto 2020

Il 5 agosto sarà all’insegna degli shonen con l’arrivo di due attesi box: Demon Tune Box Vol. 1-4 e Sword Art Online Progressive Box 1 (Vol. 1-4), con cui Reki Kawahara torna alle origini della sua saga più celebre, ma non solo.

Sarà la volta anche del grande ritorno di Makoto Shinkai, dopo your name. (novel e manga), your name. Another Side: Earthbound (novel e manga), 5 centimetri al secondo, Il Giardino delle parole, La voce delle stelle e Weathering With You, arriva in Italia l’attesissima novel, Oltre le nuvole – Il luogo promessoci!

Si conclude con il terzo volume la saga originale di La Principessa Zaffiro, pietra miliare che ha ispirato generazioni di lettori e di mangaka, dando il via a un vero e proprio genere.

Continuano Danmachi – Light Novel 9, Devilman Saga 11 Hellsing – New Edition 1, The Quintessential Quintuplets 7 (ora mensile!).

Uscite manga J-POP del 19 Agosto

Il 19 agosto sarà la volta di Memesis di Takuya Yagyuu che racconta un mondo oppresso dal terrificante Re dei Demoni, dove i guerrieri Ash e Kijira lottano valorosamente per portare la pace… Lo shonen arriva in un box da collezione composto da 4 volumi.

La Osamushi Collection, continua ad arricchirsi! dopo la conclusione della trilogia dedicata alla Principessa Zaffiro, il 19 agosto sarà disponibile il seguito, finora inedito in Italia, La principessa Zaffiro – I cavalieri gemelli: in questo nuovo episodio della saga Zaffiro è ormai regina e ha due figli gemelli, un maschio e una femmina. Quando il principe viene rapito sarà la volta della sorella seguire le orme materne e salvare la situazione a colpi di spada e travestimenti.

Disponibili i singoli volumi Demon Tune 1, Sword Art Online Progressive 1, Tokyo After Hours 1 e continuano 009 Re:Cyborg 3, Caste Heaven 2, Gon 2, Love Stage!! 3, Monster Girl 14.

Uscite manga J-POP del 26 Agosto

La caldissima estate di J-POP arriva al culmine con Super Hxeros 1 di Ryouma Kitada! La terra è sotto scacco di una minaccia aliena: i Kiseichu, alieni parassiti, vogliono privare la razza umana della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica, portandola all’estinzione. Fortunatamente l’organizzazione HxEros, un gruppo composto da quattro splendide ragazze, combatteranno per la salvezza della razza umana.

Il primo volume sarà accompagnato da un sexy magnete delle mutandine della protagonista disponibile in fumetteria, libreria e tutti gli store online.

Continuano Hellsing – New Edition 2, Kasane 2, Overlord – Light Novel 5, Radiation House 06.

Ristampe

Tornano disponibili Kingdom vol. 1-11, 17 anni, Tomie, Una Gru Infreddolita.

