Venom: l’Universo Ultimate esiste ancora nel multiverso Marvel?

L'Universo Ultimate ritorna sulla pagine di Venom, ma per quale motivo esiste ancora?

Sin dalla sua creazione, l’Universo Marvel ha accompagnato i lettori per anni, offrendo sempre più storie incentrate sui supereroi. Le avventure principali dei nostri eroi preferiti si svolgono su Terra-616 (QUI – per scoprire il perché di questo nome). Non dovette passare molto tempo, prima che la casa delle idee diede origine a nuovi universi alternativi. Tra i tanti, uno dei più amati è Terra-1610, nota anche con il nome di Universo Ultimate.

L’Universo Ultimate è l’universo narrativo delle storie dell’ormai defunta Ultimate Marvel, un’etichetta lanciata nei primi anni 2000. Lo scopo principale di questo nuovo universo era rilanciare i personaggi Marvel principali, raccontando da zero le loro origini per farli conoscere a un pubblico più giovane.

Ma a causa delle scarse vendite, la Marvel ha cancellato l’universo fittizio con la più recente Secret Wars di Jonthan Hickman. Ma sembrerebbe che in realtà, l’Universo Ultimate esisti ancora nel multiverso Marvel e nell’ultimo numero di Venom ne abbiamo avuto conferma.

Attenzione! Seguono spoiler su Venom #26!

Marvel: il ritorno dell’Universo Ultimate

Il #26 di Venom segue Eddie Brock e suo figlio, Dylan, che sono diretti verso una location sconosciuta, con la speranza di poter risolvere gli incubi di Dylan su Knull. Vengono accolti dal Creatore, la versione Ultimate di Reed Richards/Mister Fantastic. Eddie spiegherà a quest’ultimo la situazione di Dylan, ma si scopre che anche il Creatore è in possesso di un simbionte e attacca Brock.

La situazione si complica ulteriormente non appena allo scontro si unisce anche Virus, che attacca Eddie accusandolo per avergli rovinato la vita. Nello scontro Eddie, Dylan e il Creatore vengono risucchiati dal portale costruito da egli stesso… ritrovandosi a Terra-1610.

Nessuno si sarebbe aspettato il ritorno dell’Universo Ultimate, anche se alcuni indizi sul suo ritorno erano stati lasciati proprio dallo stesso Donny Cates. Lo scrittore aveva di fatti annunciato che avrebbe rivisitato alcuni angoli dell’Universo Marvel. Anche se l’Universo Ultimate è stato dichiarato morto dopo gli eventi di Secret Wars. Il suo ritorno era stato preannunciato dal numero finale di Spider-Men II. Adesso, non ci resta che scoprire come possa essere sopravvissuto.

Recupera Secret wars cliccando QUI!