Cuphead – trapelata la versione per PS4?

Stando al PlayStation Store britannico, Cuphead sarebbe in arrivo in una sua versione per PS4. Fino ad ora, il capolavoro run ‘n’ gun dei fratelli Moldenhauer era disponibile per Xbox One, PC e Nintendo Switch, ricevendo il plauso unanime di critica e giocatori. L’arrivo sulla console Sony sarebbe la chiusura di un ciclo logico e fortemente voluto anche dagli utenti PlayStation. Una versione PS4 di Cuphead lo renderebbe quindi disponibile per ogni console principale disponibile al momento, oltre che per Tesla.

Cuphead, fino ad ora, non ha ricevuto alcuna versione fisica, essendo disponibile solo in download. L’eventuale versione PS4 non farebbe eccezione visto che è comparsa sulla lista delle prossime aggiunte del PlayStation Store inglese. Il titolo è stato noto per la sua difficoltà e l’impegno che richiede per essere portato a termine. Finalmente anche gli utenti Sony potranno immergersi nel suo mondo colorato, frenetico e carico di stile.

Cuphead e la sua versione PS4 avrà delle migliorie?

Non ci aspettiamo alcuna grossa differenza da un’eventuale versione PS4 di Cuphead rispetto a quelle già viste. Il gioco è piuttosto leggero e fluido ed è rimasto invariato anche dal passaggio da Xbox One, per cui era stato originariamente sviluppato, alla versione PC e anche quella per Switch. La verionse PS4 potrebbe in effetti non apportare alcuna modifica, né in negativo né in positivo, a quanto già visto.

Voi cosa ne pensate? Avete già giocato Cuphead? Lo comprerete per PS4 se dovesse uscire? Vi ricordiamo che non si hanno ancora notizie sull’atteso DLC The Delicious Last Course. Siamo sicuri che insieme ad eventuale annuncio per la piattaforma Sony gli sviluppatori diranno qualcosa anche in merito a ciò.

Tutto ciò che possiamo fare al momento è attendere l’annuncio ufficiale che a questo punto non sembra essere lontano.

