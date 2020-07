Fox Networks Group ha rivelato le novità presenti nel palinsesto dei propri canali previsto per il mese di agosto.

NOVITÀ AGOSTO FOX – Canale 112 di Sky

THE CHI 3

Dal 6 agosto, ogni giovedì alle 21.50 su FOX (Sky, 112)

La serie creata dalla vincitrice di un Emmy Lena Waithe e dal rapper premio Oscar Common torna su Fox con una terza stagione. The Chi racconta la comunità del South Side di Chicago (il titolo deriva dallo slang con cui gli abitanti si riferiscono alla città) che detiene il triste primato di morti violente in America: due omicidi al giorno.

Girata e ambientata interamente a Chicago, la serie è un racconto di formazione che ha per protagonisti un gruppo di persone unite da una coincidenza ma che creano legami spinti dal bisogno di contatto e di redenzione.

Nella terza stagione i protagonisti subiranno molte evoluzioni: Emmett da adolescente immotivato è diventato un uomo d’affari e cerca di cambiare il modo in cui sua madre lo vede. Ronnie non è sicuro dello scopo della sua vita, ma spera che non sia troppo tardi per cambiare obiettivo.

Kevin, Kiesha e le loro madri appena sposate, Nina e Dre, devono far fronte a un cambiamento drastico nella loro famiglia. Jake si ritrova in un tiro alla fune tra suo fratello Trig e Douda, la sua potente nuova figura paterna.

NOVITÀ AGOSTO FOX CRIME – Canale 116 di Sky

FOX CRIME CRIMINAL MINDS

Dal 10 agosto al 4 settembre su Fox Crime+1 (Sky, 117)

Da lunedì 10 agosto, il canale FoxCrime +1 (canale 117 di Sky) diventa per 3 settimane FOXCRIME CRIMINAL MINDS ed è interamente dedicato alla serie crime per eccellenza e di maggiore successo internazionale scritta basandosi su 35 anni di archivio compilato dai migliori profiler dell’FBI.

All’inseguimento dei peggiori serial killer americani, l’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI (BAU, Behavioral Analysis Unit) ha la sua sede in un’aula semisepolta di Quantico ed è comandata da David Rossi (Joe Mantegna) affiancato da Aaron Hotchner (Thomas Gibson), specializzato nell’individuare le verità più nascoste degli indagati.

Fanno parte della squadra anche l’affascinante agente speciale Derek Morgan (Shemar Moore), esperto di crimini ossessivi, l’agente speciale Dr. Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), dotato di un QI superiore alla media e poco adatto all’azione, Jennifer ‘JJ’ Jareau (A. J. Cook), agente che si occupa delle questioni burocratiche e del contatto con la stampa, e Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), il genio dell’informatica.

Composta, quindi, da psichiatri e criminologi, la squadra intende catturare i suoi obiettivi entrando nella mente dei criminali e, per farlo, ogni membro del team ha il proprio compito: c’è chi parla con la polizia e le famiglie delle vittime, chi si immedesima nell’assassino e chi cerca indizi in particolari che ad un occhio non allenato sfuggirebbero.

Undici stagioni, oltre 150 casi e un gruppo variegato capace di collaborare per catturare i più pericolosi criminali d’America: questi sono gli ingredienti vincenti di Criminal Minds, la serie ABC Studios, da oltre 10 anni nel cuore dei suoi spettatori e dal 10 agosto su FOXCRIME +1 con un canale interamente dedicato.

NOVITÀ AGOSTO NATIONAL GEOGRAPHIC – Canale 403 di Sky

GORDON RAMSAY: FUORI MENU’ 2

In onda su National Geographic dal 30 agosto, la domenica alle 20.55

Gordon Ramsay torna su National Geographic (Sky, 403) per nuovi viaggi tra luoghi incredibili e sapori straordinari.

In onda dal 30 agosto la domenica alle 20:55, la seconda stagione di GORDON RAMSAY: FUORI MENÙ ci porterà tra le terre selvagge del Sudafrica, la giungla della Guyana, fino all’incontaminata Tasmania.

Seguiremo lo chef alla scoperta di culture diverse, tradizioni, piatti e ingredienti completamente nuovi. Un’esperienza gastronomica che lo porterà a mettersi alla prova con ricette mai sperimentate prima e a ideare nuovi piatti in un personale tributo al Paese che lo ospita.

Nel corso di questo lungo viaggio culinario faremo tappa tra le paludi di Cajun in Louisiana, tra i fiordi ghiacciati della Norvegia, le montagne dell’India meridionale e l’isola indonesiana di Sumatra.

MEGAFABBRICHE

In onda su National Geographic dal 25 Agosto, il martedì alle 20.55

Nel corso dell’ultimo decennio abbiamo assistito a una profonda rivoluzione della produzione manifatturiera. E’ nata una nuova forma di economia definita “just in time” che prevede la realizzazione di prodotti su vasta scala a tempo record, rendendo più leggera la logistica e la distribuzione.

MEGAFABBRICHE, in onda dal 25 agosto il martedì alle 20:55, ci mostra come questo abbia influito sulle modalità di produzione dei prodotti di alcuni dei più grandi brand di oggi; dalle auto Tesla, alle chitarre elettriche Gibso, dalla salsa Tabasco alle sneakers, fino ai missili spaziali.