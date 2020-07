Le uscite home video Koch Media previste per il mese di agosto, tra film e horror a soddisfare tutti i gusti.

Koch Media ha annunciato quelle che sono le uscite home video previste per agosto 2020.

I FILM – USCITE KOCH MEDIA AGOSTO

Chuck Norris Collection – Dal 6 agosto in DVD e Blu-ray

Quattro imperdibili film in un’esclusiva collection dedicata ad un’icona senza tempo del genere action

SCHEDA

Genere: Azione

Regia: Menahem Golan (Delta Force); Aaron Norris (Delta Force 2); Joseph Zito (Rombo di tuono & Invasion U.S.A.)

Cast: Chuck Norris, Lee Marvin, George Kennedy, John P. Ryan, Paul Perri, M. Emmet Walsh, Lenore Kasdorf, Richard Lynch, Melissa Prophet

Anno: 1986 (Delta Force); 1990 (Delta Force 2); 1984 (Rombo di tuono); 1985 (Invasion U.S.A.)

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE LIMITED

DVD 4 DISCHI

BLU-RAY 4 DISCHI

Delta Force – Due ufficiali della Delta Force vengono inviati in Medio Oriente per liberare dei cittadini presi in ostaggio da un gruppo di terroristi islamici.

Delta Force 2 – Scott e Bobby devono catturare il narcotrafficante Ramón Costa il quale, dopo l’inutiletentativo di condanna, uccide la famiglia del maggiore Chavez.

Rombo di tuono – Un elicottero dell’esercito USA tenta di salvare alcuni soldati feriti in Vietnam, ma la missione non sarà semplice.

Invasion U.S.A. – L’agente Matt Hunter scopre che uno spietato killer sta mettendo a punto un piano con l’intento di preparare una vera e propria invasione nel territorio degli Stati Uniti

Smokin’ Aces Collection – Dal 27 agosto in DVD e Blu-ray

I due adrenalinici gangster movie in un cofanetto cult ricco di contenuti extra

SCHEDA

Genere: Azione

Regia: Joe Carnahan, P.J. Pesce

Cast: Ben Affleck, Andy Garcia, Ryan Reynolds, Ray Liotta, Tom Berenger

Anno: 2006; 2010

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

Smokin’ Aces

Il principe del crimine di Las Vegas, Buddy “Aces” Israel, ha deciso di testimoniare contro la propria tentacolare organizzazione. I più letali hitman, assoldati e sguinzagliati sulle tracce di Aces dalle varie fazioni, si troveranno a tu per tu con un esercito di federali assegnati alla protezione del prezioso testimone.

Smokin’ Aces 2: Assassins’ Ball

L’FBI scopre che è in atto un piano per eliminare Walter Weed, uno dei suoi impiegati. Il misterioso Hal Leuco ha incaricato diversi killer di uccidere Walter il 19 aprile, alle tre di notte in punto.

Tra questi c’è una femme fatale esperta nel maneggiare veleni esotici, ‘Il chirurgo’ che tortura brutalmente le proprie vittime, un maestro nell’arte del travestimento e la famiglia

Tremor.

Essere John Malkovich – Dal 27 agosto in DVD e Blu-ray

Cameron Diaz e John Cusack in un film amato dal pubblico per il suo senso di assurdo e di alterazione della realtà.

SCHEDA

Genere: Commedia

Regia: Spike Jonze

Cast: John Cusack, Cameron Diaz, John Malkovich

Anno: 1999

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

Craig Schwartz (John Cusack) è un burattinaio squattrinato che vive con la moglie Lotte (Cameron Diaz) in un appartamento di New York. Persuaso a cercare un lavoro più redditizio, Craig riesce a farsi assumere alla LesterCop come archivista.

Un giorno, Craig scopre che nella sede dell’azienda c’è un passaggio segreto, che consente di essere catapultati nella testa del celebre attore John Malkovich per non più di quindici minuti…

Friday Night Lights – Dal 27 agosto in DVD e Blu-ray

Il premio Oscar® Billy Bob Thornton guida una squadra di football, pronta a riportare in città la voglia di vivere.

SCHEDA

Genere: Drammatico

Regia: Peter Berg

Cast: Billy Bob Thornton, Lucas Black

Anno: 2004

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

Ispirato a una storia vera e prodotto dal premio Oscar Brian Grazer, il film è basato sul libro “A Town, a Team, and a Dream” di Buzz Bissinger, da cui è stata tratta l’omonima serie TV.

Texas occidentale, 1988. La cittadina di Odessa è in fermento per l’inizio della stagione di football americano della squadra del liceo locale, la Permian High School. Nonostante la loro giovane età, i Panthers sono trattati come vere e proprie star e sono seguiti dagli osservatori delle università di tutti gli Stati Uniti.

Gary Gaines (Billy Bob Thornton) guida la squadra da alcuni anni, il suo sogno è arrivare a

vincere il titolo statale ma sa di avere una squadra non molto forte…

Dopo il matrimonio – Dal 27 agosto in DVD e Blu-Ray

Remake al femminile del film del 2006, Michelle Williams e Julianne Moore approfondiscono il tema della famiglia e della maternità.

SCHEDA

Genere: Drammatico

Regia: Bart Freundlich

Cast: Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup

Anno: 2020

Etichetta: Koch Media/ Lucky Red

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

Dopo il matrimonio è il racconto potente di un grande amore, quello che lega due donne ad uno stesso uomo, o quello che ogni madre prova nei confronti della propria figlia. Un viaggio improvviso è destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia.

Interpretato da due attrici in stato di grazia, Michelle Williams e Julianne Moore, il film parla di perdita e rinascita, di passato e futuro, della forza di non arrendersi anche quando la vita sembra renderlo impossibile.

Scarpette Rosse e i Sette Nani – Dal 27 agosto

Le voci di Baby K e di Pio & Amedeo presentano la nuova Biancaneve, una coraggiosa e vivace principessa dal cuore puro

SCHEDA

Genere: Animazione

Regia: Sungho Hong

Cast: Baby K, Pio & Amedeo

Anno: 2019

Etichetta: Koch Media/ Lucky Red

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

Delle magiche scarpette rosse sono il segreto della bellezza di Biancaneve e il motivo per cui sette principi, trasformati in nani da una maledizione, la stanno cercando disperatamente. Per spezzare l’incantesimo, infatti, devono riceve il bacio della donna più bella del mondo.

In una folle competizione per ricevere il bacio agognato e in un buffo gioco di equivoci, i principi, un tempo arroganti e ossessionati dall’aspetto fisico, gradualmente scoprono il vero significato della bellezza. Una scorretta e divertentissima rivisitazione della favola più amata di tutti i tempi.

I FILM HORROR- USCITE KOCH MEDIA AGOSTO

Death Race Trilogy – Dal 27 agosto in DVD e Blu-ray

La trilogia action-thriller cult con Jason Statham, Luke Goss e Sean Bean

SCHEDA

Genere: Azione

Regia: Paul W. S. Anderson, Roel Reiné

Cast: Jason Statham, Tyrese Gibson, Luke Goss,

Danny Trejo

Anno: 2008, 2010, 2012

Edizione: Midnight Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 3 DISCHI

BLU-RAY 3 DISCHi

EXTRA E BONUS FEATURETTE

Commento audio del regista W.S. Anderson e

del produttore Jeremy Bolt

del produttore Jeremy Bolt Avviare i motori – Realizzare una Death Race

Al volante – Esame delle acrobazie

Commento audio del regista Roel Reiné

Scene eliminate (con introduzione regista)

La corsa inizia: “L’evoluzione della Death Race”

Ingannare la morte: Le acrobazie di Death Race 2

Auto veloci e armi da fuoco: Le auto di Death Race 2

Commento audio del regista Roel Reiné

Inizio alternativo

Scene eliminate

Making of di Death Race: Inferno

Correre fino alla morte

Quando l’arte imita la vita: Goldberg

Death Race – Un ex pilota della Nascar (Jason Statham) viene ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza Terminal Island.

Death Race 2 – Carl Lucas (Luke Goss) lavora per il boss della malavita Markus Kane (Sean Bean). Grazie alle sue abili doti di pilota viene spesso ingaggiato per missioni

dove si richiedono fughe veloci.

Death Race 3 Inferno – A Carl Lucas (aka Frankenstein) manca solo una vittoria per conquistare la libertà per sé e i propri uomini quando viene trascinato in una nuova competizione nel deserto del Kalahari.

Nel frattempo, acquista Fireworks – Limited Edition (Blu-Ray + Booklet)