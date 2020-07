Hawkeye: nuove conferme su Hailee Steinfeld come Bishop

Dopo mesi di voci e smentite, una nuova indiscrezione sembra confermare che Hailee Steinfeld si unirà come Bishop al cast della serie Hawkeye di Disney+.

Secondo The Illuminerdi, Steinfeld interpreterà Kate Bishop, la protetta di Clint Barton interpretato da Jeremy Renner. La serie si concentrerà sull’addestramento di Bishop da parte del supereroe Marvel per farla diventare il prossimo Occhio di Falco e una nuova supereroina.

Si diceva che Steinfeld si fosse guadagnata il ruolo da settembre dello scorso anno. A novembre, mentre parlava della parte, Steinfeld ha detto “non è qualcosa che sta necessariamente accadendo. Aspetteremo e scopriremo, immagino”. Solo 10 giorni fa era trapelato che la giovane attrice non era più in corsa per il ruolo.

Del resto le voci sul casting di Steinfeld sono solo uno dei tanti aspetti incerti della produzione di Hawkeye. A gennaio, era emerso che la serie sarebbe stata ritardata indefinitamente, cosa che Disney ha rapidamente negato. Ma non prima che l’attrice di Agents of SHIELD Adrianne Palicki si offrisse di sostituire la serie con una incentrata sul suo personaggio Mockingbird.

Naturalmente, ci si è messo anche il COVID-19, che ha ritardato o ostacolato quasi tutti i progetti della Marvel, tra cui Hawkeye e il casting di Bishop.

Annunciato al panel alla Hall H dei Marvel Studios al Comic-Con International di San Diego lo scorso anno, Hawkeye è uno dei numerosi programmi TV Marvel in programma per Disney+.

Le altre serie attualmente in produzione includono The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight e la serie animata What If…?

Hawkeye: la storia di Bishop

Creata da Allan Heinberg e dall’artista Jim Cheung, Bishop ha fatto la sua prima apparizione in Young Avengers #1 nell’aprile 2005. Nei fumetti, è il terzo personaggio a portare il titolo di Occhio di Falco. Come Barton, è un’abile arciera e esperta di arti marziali. Di solito è vista combattere a fianco degli Young Avengers e dei West Coast Avengers. Ora Bishop sarà anche sullo schermo al fianco di Hawkeye/Occhio di Falco.

Steinfeld ha anche recitato in Charlie’s Angels, Bumblebee e Spider-Man – Un nuovo universo.

Hawkeye vedrà quindi Jeremey Renner nel ruolo di Clint Barton e Hailee Steinfeld nel ruolo di Kate Bishop. La serie Disney+ non ha attualmente una data debutto.

