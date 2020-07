FIFA 21: gli aggiornamenti al gameplay e all’online

Circa un mese fa vi avevamo mostrato il trailer per FIFA 21. Oggi torniamo a parlare del gioco calcistico più famoso e influente del mondo. Il capitolo previsto per il 2021 è stato descritto da Electronic Arts come il gioco di calcio più completo di sempre. Tuttavia erano stati già in molti ad aver espresso remore dopo aver provato la versione demo. FIFA 21 riceverà aggiornamenti sia per il gameplay che per l‘online. Questo sarà fatto per tenere aggiornato il gioco in maniera costante e profonda.

Previsto per il 6 ottobre, FIFA 21 promette di rivoluzionare anche il modo di approcciare il gioco calcistico. Vi sarà un sistema d’attacco dinamico completamente messo a nuovo e un maggiore realismo dei movimenti. A coadiuvare tutto ciò, anche la possibilità di mettere maggiore pressione sui difensori. Anche il sistema di collisione naturale con la palla è stato migliorato e le interazioni con essa rese più dettagliate.

FIFA 21 e i suoi aggiornamenti al gameplay e all’online

La modalità carriera è stata ritoccata per far sì che il giocatore sia in pieno controllo non solo dei giocatori, ma di tutto ciò che riguarda la propria squadra. Sebbene questo faccia avvicinare FIFA 21 ad un gioco manageriale, EA ha chiarito che non si perderà il focus principale che resta sempre l’esperienza calcistica nuda e cruda. Altre innovazioni date agli aggiornamenti al gameplay di FIFA 21 sono il VOLTA SQUADS e un sistema di progressione completamente ripensato.

Il primo è ciò che concerne l’aspetto social del gioco che permette a 4 giocatori di unirsi e giocare in cooperativa. La lista completa, ad ogni modo, è disponibile sul sito ufficiale di Electronic Arts, dove entra nel dettaglio delle modalità e delle novità principali di FIFA 21.

Mancano appena due mesi all’uscita di FIFA 21 e vedremo anche come reagirà la comunità a questa nuova filosofia.

