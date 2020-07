PS5 – le cover bianche saranno sostituibili?

Appena qualche giorno fa avevamo visto una splendida versione di PS5 in oro 24 carati e platino. Oggi una voce di corridoio afferma che le cover bianche della console Sony possono essere sostituite. Si tratta di una caratteristica davvero rara in una console e se dovesse essere confermata, potrebbe dare il via ad una incredibile personalizzazione. Oltre ciò, potrebbero nascere numerosissime edizioni speciali e uniche per i collezionisti.

Sony deve ancora confermare il vociferato evento del 6 agosto per PS5, possibile che possa confermare anche questa caratteristica fisica della console? Sin dalla sua presentazione, PS5 aveva fatto nascere tanti meme per via del suo design ritenuto fuori dall’ordinario. E se si potesse ovviare migliorandola e cambiando le cover bianche completamente? Vediamo insieme quali sono le possibilità a cui ciò apre.

Quali possibilità offrirebbero le cover bianche sostituibili?

Prima di tutto le immagini mostrate mettono in risalto la grandezza delle cover rispetto ad un foglio A4. Le cover bianche di PS5, se sostituibili, faranno la gioia di modder e feticisti della personalizzazione che potrebbero addirittura fabbricare loro stessi dei sostituti. Le immagini sembrano attendibili in quanto ha tutta l’aria di essere un centro di produzione. Se questo dovesse essere confermato, le edizioni speciali della console potrebbero essere molteplici e anche molto variegate.

A chi, inoltre, semplicemente non piace il design o il colore delle cover, potrebbe modificarle a proprio piacimento. Non è chiaro quanto potrebbero costare degli oggetti del genere, tuttavia sappiamo che il materiale di cui è composto è stato pensato appositamente per far respirare la console.

Sicuramente prima del lancio scopriremo la verità su questa voce di corridoio. Per adesso noi vi ricordiamo che PS5 è attesa entro la fine dell’anno. Non siamo ancora a conoscenza di una data precisa, né del prezzo ufficiale.

