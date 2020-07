PlayStation 5: rivelato il ciclo vitale della console?

Secondo quanto diffuso da vicine fonti legate alla sezione taiwanese di Sony, il ciclo vitale di PlayStation 5, la nuova console ammiraglia di casa Sony in corso di pubblicazione nelle ultime battute del 2020, potrebbe essere ridotto a soli 5 anni diversamente dai sei-sette dedicati alle precedenti piattaforme a partire da PlayStation 3.

Sony ridurrà il ciclo vitale di Playstation 5?

Sony, pertanto, sembra voler abbandonare le vecchie abitudini ed imporre alla “next-gen” un ciclo vitale un po’ più breve rispetto al normale.

Secondo DigiTime Sony prevede di introdurre nelle case dei videogiocatori tra le 120 e 170 milioni di console.

La console non ha ancora una data ufficiale, tanto è vero che al momento conosciamo solo il design e un piccolo comparto dedicato ai giochi, quindi non ci resta che attendere per scoprire se il piano strategico di Sony di affidarsi a PlayStation 5 per 5 anni si concretizzerà.

Uno storico delle precedenti console

Playstation, la prima console Sony, è stata pubblicata nel 1995 ed ha vissuto circa 5 anni. È stata seguita da PlayStation 2 nel 2000 e PlayStation 3, uscita nel 2006, che ha vissuto circa 6 anni. Nel 2013 è stata la volta di PlayStation 4 che ha allungato la media restando in vita per circa 7 anni.

Le cose, quindi, sembrano voler tornare un po’ alle origini con una console che possa far compagnia per un lustro e poi, eventualmente, passare alla next-gen.

Parlando ancora di voci non confermate, diverse fonti vogliono che la nuova console pesi 4.78 chilogrammi al prezzo di $ 500 Dollari, ma anche questo è ancora tutto da confermare.

Nonostante l’arrivo della nuova console, Sony continuerà ad ogni modo a supportare PlayStation 4 e i videogiochi ad essa dedicati.

Infine, ricordiamo che sia la versione fisica che digitale di PlayStation 5 arriveranno nel corso delle ultime battute del 2020. Cliccando qui potere dare uno sguardo ravvicinato al nuovo controller.

