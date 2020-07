Doctor Strange: Benedict Cumberbatch visita una fumetteria in costume

Il registaScott Derrickson ha condiviso una clip inedita relativa alla produzione del film del 2016. La clip vede la star di Doctor Strange Benedict Cumberbatch visitare una fumetteria di New York vestito come lo Stregone supremo.

“Momento inedito”, ha scritto Derrickson su Twitter. “Durante le riprese a Manhattan proprio di fronte a una fumetteria, ho suggerito a Benedict di entrare e ha accettato”.

Entrando nella fumetteria, Cumberbatch, alias Doctor Strange, viene visto camminare verso il bancone, iniziare una conversazione simpatica con l’impiegato e persino scattare alcune foto. Mentre se ne va, l’attore scherza sul fatto che potrebbe sempre venire a lavorare nel negozio, se il film non avesse il successo sperato (cosa ovviamente non accaduta, per sua fortuna).

Never before shown moment. While shooting in Manhattan right in front of a comic book store, I spontaneously suggested to Benedict that he go inside and he agreed. pic.twitter.com/ge2DcqWpu1 — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) July 28, 2020

Doctor Strange nel MCU

Diretto da Derrickson, Doctor Strange ha debuttato nel 2016 come 14° film del Marvel Cinematic Universe, introducendo Cumberbatch nel ruolo del chirurgo diventato stregone Stephen Strange.

Doctor Strange ha incassato 232.641.920 $ in Nord America e 445.076.475 $ nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 677.718.395 $, a fronte di un budget di produzione di $165 milioni.

Il film è l’undicesimo maggiore incasso del 2016.

Da allora Cumberbatch ha ripreso il ruolo in Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Doctor Strange in the Multiverse of Madness – sequel del film del 2016 interpretato da Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff / Scarlet Witch – è attualmente in produzione per i Marvel Studios.

Il secondo film di Doctor Strange sarà diretto da Sam Raimi, già noto per i film di Spider-Man. Derrickson è rimasto nella produzione del sequel come produttore esecutivo. Si prevede che il film di Doctor Strange uscirà nelle sale il 25 marzo 2022.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness vede nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor ed Elizabeth Olsen.

Nell’attesa del sequel rivedete il primo film di Benedict Cumberbatch Doctor Strange Marvel Studios