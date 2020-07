Yashahime: chi è la madre delle figlie di Sesshomaru?

Yashahime: Princess Half-Demon, l’atteso sequel di InuYasha, ha da poco rivelato l’identità delle figlie di Sesshomaru.

Ma ora potremmo aver ottenuto anche un grande indizio sull’identità della misteriosa madre di Towa e Setsuna! Come sappiamo, è stato confermato che Inuyasha e Kagome hanno avuto una figlia, mentre per quanto riguarda Sesshomaru i dettagli sono stati più misteriosi.

Il primo indizio che i fan hanno avuto è il fatto che le sue figlie, Towa e Setsuna, erano semidemoni, da cui il titolo della serie. Ciò ha portato i fan a ipotizzare che la madre potesse essere Rin, la bambina che viaggia insieme a Sesshomaru nella serie originale. In un evento speciale tenutosi sull’account Twitter ufficiale del sequel, i fan in Giappone hanno votato i loro episodi preferiti con Rin e Sesshomaru.

Ora, questa potrebbe essere una casualità, ma, considerando che proviene dal profilo del sequel, questo potrebbe essere un indizio sul fatto che Rin è davvero la madre delle figlie di Sesshomaru.

