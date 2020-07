One Piece: data di inizio del manga su Ace

Come riportato nel corso del mese di aprile 2020, nel numero 10 di One Piece Magazine, la rivista di di approfondimento legata all’opera scritta e disegnata da Eiichiro Oda, Shueisha pubblicherà l’adattamento manga di One Piece Novel A, la light novel dedicata al personaggio di Ace.

Il manga è disegnato da Boichi (celebre artista manga che ha realizzato i disegni di Sun Ken Rock e dell’attuale Dr. Store, fra gli altri) ed intitolato “La Rinascita di Ace ‘Pugno di Fuoco’“. Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion) realizzerà gli storyboard.

Mediante l’anteprima della rivista pubblicato online dall’utente di Twitter WSJ_manga apprendiamo che la prima parte del manga (e quindi il magazine stesso) uscirà il 4 settembre 2020.

ONE PIECE Magazine Volume 10 Preview (LQ). pic.twitter.com/PomAGRrwFJ — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) July 31, 2020

Al momento ancora non è precisato se si tratta di una trasposizione manga ed episodi o se sarà totale già con il numero 10. Tuttavia precisiamo che il capitolo si intitola “ONE PIECE episode A”.

One Piece, la storia di Ace e il manga

Ricordiamo che One Piece Novel A è una light novel composta da due volumi ed è stata pubblicata in origine, previa conferma di Oda-sensei e Shueisha, nei primi tre numeri del One Piece Magazine tra il 2017 e il 2018.

La novel è stata scritta da Shou Hinata (primo volume) e Tatsuya Hamazaki (secondo volume) con la supervisione di Eiichiro Oda.

Ricordiamo che lo scorso anno l’artista Boichi ha realizzato un proprio one-shot su Zoro (“Roronoa Zoro: Umi ni Chiru” – Roronoa Zoro: Perso tra gli Oceani).

Ancora, i diritti della light novel sono stati acquisiti da Star Comics in Italia (detentrice dell’opera madre di One Piece) e arriverà nel nostro Paese nel 2020. Qui i dettagli.

A proposito di One Piece