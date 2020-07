New York: un uomo vestito come Joker appare su una moto d’acqua

Un uomo vestito da Joker è stato avvistato mentre guidava una moto d’acqua sull’East River a New York City.

Come potete vedere nel video qui sotto, @KrissyLionz stava cercando un po’ di relax sull’acqua, finchè non ha visto un uomo che viaggiava su una moto d’acqua. Le immagini mostrano che l’uomo si è chiaramente ispirato al Joker di Heath Ledger che abbiamo visto nella trilogia di Christopher Nolan.

Con una maschera di Ledger-Joker e un giubbotto di salvataggio viola questo video dimostra che la celebre fase del Joker di Ledger è altrettanto vera sulla vita in quarantena, anche a New York:

“Ciò che non ti uccide, ti rende solo… più strano.”

New York is a strange place man. I think I saw The Joker on water today🤣🤣🤣 pic.twitter.com/O9Ry6ANXKh

— Krissy 🇬🇩 (@KrissyLionz) July 25, 2020