Il murale di Alex Ross per gli uffici Marvel

Come vi abbiamo già riportato in un precedente articolo, la superstar Alex Ross ha firmato svariate illustrazioni su alcuni dei più celebri eroi Marvel che sono servite per adornare le pareti di un nuovo ufficio della casa editrice.

Il tutto viene mostrato in un video YouTube (“Making the Mural”) che la Casa delle Idee ha caricato sul suo canale ufficiale, ovvero Marvel Entertainment.

In quel filmato vediamo gli abbozzi a matita di Alex Ross, la lavorazione dei pezzi raffiguranti alcuni singoli personaggi e, naturalmente, il risultato finale, che – ci scommettiamo – vi lascerà senz’altro a bocca aperta.

Le dichiarazioni di Alex Ross

Mentre dipinge la figura accovacciata di Spider-Man, Alex Ross (passato alla storia per opere fondamentali quali Marvels e Kingdom Come) rivela:

“Stiamo lavorando su una parte individuale di questo murale con più personaggi che sto realizzando per la Marvel, e credo possa essere visto fisicamente nei loro uffici.

La potenza riunita e combinata di tutti questi dipinti che sto realizzando costituirà un’unica, gigantesca composizione di tutte queste figure individuali che stanno assieme.

E ho pensato che questo tipo di cose sarebbe ancor più impressionante se le figure fossero di grandezza naturale, così stando accanto a loro ti sentirtesti come se fossi vicino a questi veri personaggi.”

Sempre Ross ha poi svelato di aver lavorato su questa ambiziosa composizione per l’intero anno e che le dimensioni dell’opera sono cresciute notevolmente rispetto a quanto stabilito all’inizio.

35 supereroi uniti in una singola immagine di Alex Ross

I personaggi presenti in questa illustrazione sono ben trentacinque. Essi, in ordine da sinistra verso destra, sono:

Ghost Rider, Namor, She-Hulk, la Torcia Umana, Silver Surfer, la Donna Invisibile, Mr. Fantastic, Shang Chi, la Visione, Scarlet Witch, Spider-Woman, la Cosa, Daredevil, Thor, Iron Man, Spider-Man, Tempesta, Hulk, Capitan America, Wolverine, Colosso, Vedova Nera, Pantera Nera, Nightcrawler, Dr. Strange, Fenice, Ciclope, Angelo, Uomo Ghiaccio, Bestia, Falcon, Freccia Nera, Medusa, Occhio di Falco e, dulcis in fundo, il Punitore.

Le copertine “Timeless” firmate da Alex Ross

I primi piani di questi supereroi di fama mondiale verranno inoltre utilizzati per una serie di variant cover denominata Timeless, che approderà sugli scaffali delle fumetterie d’oltreoceano a settembre e ottobre.

A tal proposito, l’editor Tom Brevoort ha affermato: “Nessun altro incarna il termine ‘Timeless’ alla stessa maniera di Alex.

Il suo lavoro consente alla gente di relazionarsi con questi fantastici personaggi in un modo del tutto innovativo – diventano plausibili e concreti senza rinunciare al contempo alle loro incredibili qualità.

È peraltro l’artista che più lavora duro nel settore — le sue produzioni, vista la qualità, sono veramente sconcertanti.”

Questa linea di copertine coinvolgerà più di venti titoli a fumetti del parco testate Marvel. Nel link che vi abbiamo aggiunto a inizio notizia potete trovare tutti i dettagli a riguardo.

