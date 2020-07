Re:Zero – Lost in Memories, nuovi video del gioco per cellulari

Sega ha diffuso due nuovi video promozionali per Re:Zero – Starting Life in Another World – Lost in Memories, il gioco per cellulari basato sulla omonima serie animata in arrivo questa Estate.

Possiamo guardare il filmato di apertura del gioco per cellulari di Re:Zero in apertura, cliccando qui possiamo guardare un video promo riassuntivo.

Re:Zero Starting Life in Another World – Lost in Memories sarà gratuito con acquisti di oggetti in-game; i giocatori utilizzeranno Subaru e seguiranno gli eventi dell’anime con la possibilità di prendere scelte che porteranno a sviluppi differenti della storia. Inoltre è prevista una storia completamente originale.

Lo studio White Fox, già responsabile degli adattamenti animati, ha realizzato la sequenza di apertura; le animazioni sono curate da Kenichi Kawamura, autore degli storyboard della prima serie animata; supervisiona il progetto lo scrittore delle light novel originali, Tappei Nagatsuki.

Re:Zero in Italia

La seconda serie animata è uscita lo scorso 8 Luglio; così come gli anime precedenti, anche la seconda sere è disponibile su Crunchyroll:

Natsuki Subaru, un normale studente delle superiori, sta tornando a casa dopo aver fatto la spesa quando si ritrova catapultato in un altro mondo. Il ragazzo è confuso e si è perso in un mondo di cui non sa nulla; l’unica persona che lo tratta con gentilezza è una bellissima ragazza con i capelli argento. Determinato a ripagarla per averlo salvato dalla sua disperazione, Subaru accetta di aiutarla a ritrovare l’oggetto che sta cercando…

J-POP pubblica le light novel originali e i manga derivati, tra cui Truth of Zero:

Ritorna l’attesissimo fantasy già diventato anime, con la terza attesissima serie!

Il periodo di pace alla magione è finito: Emilia deve andare nella capitale per partecipare alla selezione del prossimo sovrano. Subaru decide di testa sua di seguirla come “cavaliere”, e dovrà morire e ripartire molte volte per proteggerla dagli altri contendenti e dai poteri misteriosi che tramano nell’ombra!

