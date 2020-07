Playstation Plus rivelati i giochi di agosto

Playstation Plus ha rivelato i due giochi in arrivo ad agosto per gli abbonati. Si tratta del divertentissimo titolo party multigiocatore Fall Guys: Ultimate Knockout che debutterà il 4 agosto, offrendo ai membri di PS Plus l’accesso alle sfide online cooperative e tutti contro tutti il giorno del lancio. Anche questo mese, l’emozionante sequel di Infinity Ward del classico acclamato dalla critica Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered arriva su PS4 con una grafica potenziata.

Playstation Plus i giochi in arrivo ad agosto nel dettaglio

Fall Guys: Ultimate Knockout

Sopravvivi a una serie di esilaranti sfide fino a quando non resterà un solo vincitore in questo coloratissimo titolo party multigiocatore online per 60 persone! Dimostra di che pasta sei fatto in brutali sfide cooperative o tutti contro tutti in cui solo la squadra vincente passa al turno successivo. Piegati, rimbalza e usa la fisica a tuo vantaggio per superare ostacoli sempre più comici, come sfondare porte, salire su skateboard giganti e scalare montagne irte di trappole. Aggiungi un pizzico di stile al tuo Fall Guy grazie alla libertà di personalizzazione. Meglio uno stiloso taglio ananas o un elegante outfit preistorico?

Fall Guys: Ultimate Knockout sarà disponibile per il download da martedì 4 agosto a lunedì 31 agosto.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Rivivi l’incredibile campagna per giocatore singolo di Call of Duty: Modern Warfare 2, titolo campione d’incassi del 2009, completamente rimasterizzata per la nuova generazione.

Facendo seguito agli eventi drammatici di Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ti immerge in un’avventura avvincente e ricca di azione in cui dovrai affrontare una nuova letale minaccia determinata a portare il mondo sull’orlo del collasso. La campagna per giocatore singolo è stata completamente rimasterizzata con texture migliorate, animazioni, rendering basato sulla fisica, illuminazione HDR e molto altro ancora. Riscopri missioni classiche come Cliffhanger, Il Gulag e Whiskey Hotel mentre ti unisci ancora una volta a Soap, Price, Ghost e al resto della Task Force 141 in uno scontro internazionale per riportare l’ordine nel mondo. Il bundle Underwater Demo Team Classic Ghost non è incluso.

Non vedi l’ora di lanciarti nell’azione? Buone notizie: il gioco sarà disponibile per il download da domani, martedì 28 luglio, a lunedì 31 agosto

Playstation Plus oltre i giochi ad agosto

Ecco invece cosa offrirà Playstation Plus ad agosto oltre i due giochi gratuiti.

Weekend multigiocatore gratuito

Un altro weekend multigiocatore online gratuito è in arrivo su PS4 il mese prossimo, da sabato 8 agosto alle ore 00:01 fino a domenica 9 agosto alle 23:59 ora locale.

Tema per PS4 per il 10° anniversario di PS Plus

Per un periodo di tempo limitato si potrà scaricare gratuitamente dal PS Store un tema per PS4 gratuito in occasione del decimo anniversario: un ringraziamento per aver supportato PS Plus negli ultimi 10 anni. Vi basterà andare su questa pagina.

Ultima occasione per mettere le mani sui giochi di PS Plus di luglio

C’è ancora tempo per scaricare i giochi PS Plus di luglio. Diventa una leggenda sul parquet con NBA2K20, lanciati in un’altra avventura ambiziosa nei panni di Lara Croft in Rise of the Tomb Raider: celebrazione dei 20 anni e risolvi un misterioso omicidio nel thriller cinematografico Erica. I giochi saranno disponibili fino a lunedì 3 agosto.

