Star Trek Discovery 3: annunciata la data della premiere

CBS All Access, tramite un teaser trailer, ha annunciato la data d’arrivo della premiere della terza stagione di Stark Trek: Discovery, prevista per il prossimo 15 ottobre. I 13 nuovi episodi andranno in onda settimanalmente su CBS All Access.

La premiere della terza stagione di Star Trek: Discovery arriverà la settimana dopo la conclusione della prima stagione, composta da 10 episodi, di Star Trek: Lower Decks. Ciò significa che i fan potranno godere di circa 23 settimane consecutive insieme a contenuti di Star Trek.

Le prime due stagioni della serie sono disponibili anche su Netflix; Star Trek: Discovery è prodotta da CBS Television Studios, insieme a Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

LA TERZA STAGIONE DI STAR TREK: DISCOVERY

A maggio, l’attore Jonathan Frakes ha parlato a ComicBook della terza stagione:”La nuova stagione ha principalmente a che fare con il personaggio di Sonequa, come vedrete” ha spiegato.

“Alla fine della seconda stagione, abbiamo anticipato penso 930 anni. Michael Burnham ha trovato un nuovo core, per non parlare di un nuovo partner nel crimine. Ancora una volta, c’è un grande cambiamento di tono nella serie, è meno guidata dal dolore e senso di colpa per il suo passato e più dalla magia nata dalla riunificazione dell’equipaggio della Discovery e delle loro avventure.

Questa riunione è il tema principale della stagione, tutti ne sono felici e gradi e stanno voltando pagina. C’è molta azione-avventura rispetto al puro dolore.”

Nel cast completo della serie troviamo Sonequa Martin-Green (Michael Burnham), Doug Jones (Saru),Shazad Latif (Voq),Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly)Jason Isaacs (Gabriel Lorca), Wilson Cruz (Hugh Culber),Anson Mount (Christopher Pike) e Ethan Peck (Spock). Come co-showrunner, al fianco di Alex Kurtzman, ci sarà Michelle Paradise, già co-produttrice.

Recentemente, i fan hanno potuto però godere del ritorno nel franchise di Patrick Stewart come Picard, nell’omonimo visibile in streaming su Amazon Prime Video.

