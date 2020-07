Halo Infinite – novità sulla campagna e sul gameplay

Durante l’ultimo Xbox Showcase, 343 Studios ha mostrato un lungo gameplay di Halo Infinite, una delle killer app di Xbox Series X. Jerry Hook è poi tornato a parlare del titolo su Twitter per chiarire alcuni aspetti della campagna a della modalità cooperativa. Già in seguito alla conferenza Microsoft, Hook aveva parlato della nuova filosofia che c’era dietro il nuovo titolo di Halo.

In seguito alla presentazione in molti si erano inoltre lamentati di un salto grafico non poi così impressionante. Ben lontani quindi dai risultati che ci aspetterebbe dall’architettura hardware di una console del calibro di Xbox Series X. La risposta era che fondamentalmente ciò che è stato mostrato all’evento fosse una versione ancora imperfetta del gioco e la comparsa e caricamento di texture fosse solo un effetto collaterale di ciò.

La filosofia dietro la campagna di Halo Infinite

Le novità tweettate da Hook riguardano prima di tutto la modalità cooperativa. Questa storica modalità presente sin dagli inizi della saga sarà disponibile a schermo condiviso fino a 2 giocatori e non 4 come si era sentito dire negli scorsi giorni. La campagna cooperativa online sarà invece a 4 giocatori.

Abbiamo anche scoperto ciò che si cela dietro la filosofia nel design della campagna di gioco. Prima di tutto, Halo Infinite sarà un reboot spirituale ma allo stesso tempo continuerà la storia di Halo 5 Guardians. In soldoni, ciò significa che il gioco ricalcherà la strada dei vecchi giochi tornando alle origini dei combattimenti, esplorazione e atmosfera, mentre percorrerà nuove vie dal punto di vista più tecnico del gameplay, come trama e come design generale del mondo e dei nemici di Master Chief.

Sembra che quindi 343 Studios abbia ascoltato e accolto le richieste dei fan delusi da Halo 5 e abbia deciso di fare un passo indietro per poi muoversi verso una nuova sperimentazione, ma rimanendo fedeli al passato di questa celebre saga. Il gioco sarà inoltre fruibile sia da chi si approccia per la prima volta, sia per chi è un veterano di Halo, per quanto ne concerne la trama.

Halo Infinite sarà un open world, ed è atteso per Xbox Series X, nonostante non si è ancora parlato di una data d’uscita ufficiale.

