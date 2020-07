Death Note, ecco l’orologio da polso di Light Yagami

SuperGroupies ha annunciato l’orologio da polso ufficiale di Death Note, che replica in ogni dettaglio quello che indossa Light nel manga.

La replica dell’orologio di Death Note include quindi, come possiamo vedere dalle immagini che seguono, anche lo scompartimento segreto in cui nascondere messaggi:

Gli interessati possono prenotare l’oggetto fino all’11 Agosto sul sito di SuperGroupies; uscirà a Gennaio 2021 al costo di circa 260 Euro.

Accompagnano l’orologio una borsa e un portafogli a tema, anch’essi con comparto segreto:

Le vicende di Light in Giappone e in Italia

In Giappone Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno serializzato il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006.

Un one shot, ambientato tre anni dopo la fine della storia principale, è uscito nel 2008 in occasione del lancio del film live action L change the WorLd.

Un secondo capitolo inedito ha visto la luce a Febbraio 2020.

In Italia il manga originale è disponibile grazie a Planet Manga:

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia.

In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.

Planet Manga ha recentemente annunciato il romanzo ispirato al film Death Note – Light Up the NEW World, già disponibile in streaming su VVVVID e in home video da Dynit.

