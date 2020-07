Gundam: un nuovo gunpla realizzato in Gundarium

Durante questo periodo di quarantena i fan dei gunpla di Gundam hanno avuto modo di dedicarsi al loro passatempo preferito senza essere disturbati.

Ora, un nuovo gunpla in edizione limitata sarà il loro prossimo passatempo! Dopo aver venduto oltre 500 milioni di gunpla fino ad oggi, il franchise mech di Gundam è stato una delle serie anime più note negli ultimi decenni e sembra che questo varrà anche per i prossimi anni.

Il RX-78-2 Gundam 1/144 Gundarium Alloy Model è attualmente disponibile per il preordine. Si tratta di un modello molto particolare perchè realizzato con il metallo “originale” visto nella serie.

Come sanno i fan, le armature e le armi dell’RX-78-2 Gundam sono composte da una lega di titanio che è stata perfezionata sulla superficie della luna.

Dopo il successo dell’RX-78-2 Gundam, Luna Titanium è stata ribattezzata “Gundarium”, che è anche il metallo utilizzato in questo kit Gunpla in edizione limitata. Proprio come la sua controparte immaginaria, il vero Gundarium è incredibilmente costoso da produrre.

Quindi, Bandai ha dovuto sviluppare un modo di lavorare titanio, alluminio e ittrio che sono stati ciascuno ridotti a polvere e mescolati. Quindi sono stati fusi insieme attraverso la pressione e il riscaldamento appena sotto il punto di fusione.

Tutto ciò è stato fatto in un sistema di stampa ad iniezione di metallo per creare le parti di precisione richieste per i kit gunpla.

A proposito, considerando tutta la ricerca e lo sviluppo per realizzarli, un singolo kit costa ben 220.000 yen (US $ 2.000).

Gundam e i gunpla

Gundam è un franchise giapponese d’animazione creato da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate per Sunrise nel 1979.

La serie è ambientata in un futuro prossimo in cui l’umanità ha iniziato a colonizzare lo spazio ed è incentrata su robot antropomorfi da combattimento con pilota umano.

Essa si inserisce nel filone mecha della fantascienza, in cui introdusse un senso di realismo che diede avvio al sottogenere dei real robot.

Il franchise prese avvio nel 1979 con la serie televisiva anime Mobile Suit Gundam e dopo un inizio in sordina conobbe un inaspettato successo nella prima metà degli anni Ottanta.

Rivivete le avventure di Gundam con Mobile Suit Gundam – The Origin Vi – Rise Of The Red Comet