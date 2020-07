Ritorno al Futuro: Playmobil presenta il calendario dell’Avvento

Ritorno al Futuro ha celebrato il suo 35° anniversario all’inizio di questo mese, e Playmobil, oltre a un magnifico set di macchine DeLorean a tema, ha deciso di lanciare un calendario dell’Avvento per le festività 2020.

Il calendario ricrea alcuni dei momenti più iconici dei film.

Non ci nono ancora i dettagli completi su ciò che troveremo nel calendario dell’Avvento di Playmobil, ma sappiamo che include le versioni 1955 del Dr. Emmett Brown, di Biff Tannen e di Marty McFly.

Avremo anche quelle 1985 con Doc e Marty nelle loro tute contro le radiazioni per i test della macchina del tempo e Marty con la sua ragazza Jennifer Parker. Gli accessori includono un cartello Lone Pine Mall, una panchina, uno skateboard e un grande fondale di Hill Valley.

I preordini per il Calendario dell’Avvento Playmobil dedicato a Ritorno al futuro sono disponibili su Entertainment Earth per $ 34,99 con spedizione prevista per ottobre.

Le altre iniziative per l’anniversario di Ritorno al Futuro

Questa iniziativa si unisce all’annunciato fumetto di IDW Publishing dedicato al franchise nonchè all’action figure celebrativa di Hasbro dedicata alla mitica vettura del film, rielaborata come un Transformer.

Ritorno al futuro (Back to the Future) è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Primo episodio della trilogia omonima, è considerato un’icona del cinema degli anni Ottanta, riscuotendo un enorme successo a livello internazionale. La pellicola ha ricevuto il premio Oscar per il miglior montaggio sonoro.

Insieme ai due sequel narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense (il 1955, il 1985, il 2015 e il 1885) affrontate dal giovane Marty McFly e dal suo amico, lo stravagante scienziato Emmett “Doc” Brown, inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da una DeLorean DMC-12.

Se amate i Playmobil di Ritorno al Futuro non dovreste farvi sfuggire Playmobil Back to the Future – DeLorean con Effetti Luminosi