TIMVision: le novità di agosto 2020

Le novità di TIMvision per il mese di agosto 2020, tra film, serie tv e grande cinema on demand.

TIMvision ha annunciato quelle che sono le novità della piattaforma per il mese di agosto 2020, tra grande cinema, serie tv da non perdere e anche contenuti dedicati ai più piccoli.

Novità TIMVision agosto – Le serie tv e le anteprime

The Magicians 5

In anteprima esclusiva su TIMVISION il finale di stagione di The Magicians 5. La scorsa stagione la magia è stata salvata, ma a un costo terribile: la vita di Quentin Coldwater, il quale ha perso la vita in maniera eroica per salvare il mondo.

Penny, Alice, Margo, Julia, Eliot e i loro amici devono imparare a vivere senza il ragazzo, ma la magia ha preso il sopravvento. Mentre questa eccede, si preannuncia un’apocalisse: possono i maghi ricomporsi e salvare la Terra senza Quentin?

Power 6

Ad Agosto su TIMVISION torna Power con le ultime cinque puntate della sesta stagione. James St. Patrick, proprietario di un celebre night club, ha raggiunto l’apice del successo e si è arricchito tramite lo spaccio di droga. Dovrà convivere e bilanciare la sua doppia vita da uomo d’affari legittimo e criminale.

Novità TIMVision agosto – In ogni momento un grande film: i nuovi arrivi del mese

Non ci resta che il crimine

Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi sono tre guide di un «tour criminale» per i luoghi della «banda della Magliana». A causa di una bizzarra casualità, vengono catapultati indietro nel tempo, trovandosi di fronte la vera banda. Non ci resta che il crimine disponibile su TIMVISION.

Hunter Killer

Thriller adrenalinico con Gerard Butler e Gary Oldman. Joe Glass, comandante di sottomarino, soccorre in mare il presidente russo dopo un colpo di stato, salvargli la vita significa evitare l’esplosione di una guerra mondiale. Dall’8 agosto, Hunter Killer: caccia negli abissi disponibile su TIMVISION.

12 Soldiers

Dopo l’attentato dell’11 settembre, il capitano Mitch Nelson guida una squadra delle forze speciali statunitensi in Afghanistan per abbattere i talebani e al-Qaida. L’impresa sarà tutt’altro che facile. 12 Soldiers con Chris Hemsworth disponibile su TIMVISION.

Stronger

Dopo aver perso entrambe le gambe a causa di due bombe esplose durante la maratona di Boston, Jeff Bauman si avvia ad una difficile riabilitazione fisica ed emotiva con il supporto della famiglia e della fidanzata. Stronger con Jake Gyllenhaal disponibile su TIMVISION.

I segreti di Wind River

Una guardia forestale trova il corpo di una ragazza nei boschi di una riserva indiana, una giovane agente dell’FBI indagherà con lui per trovare il colpevole. I segreti di Wind River, con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen, dal 5 agosto su TIMVISION.

Novità TIMVision agosto – Il cinema direttamente a casa

Tanti film in anteprima digitale da vedere direttamente sul divano. Su TIMVISION ad Agosto:

Scooby!

Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la sua banda affrontano il mistero più grande e impegnativo di tutti i tempi: un complotto per liberare il cane fantasma Cerbero. Ad Agosto Scooby! disponibile su TIMVISION.

The Tunnel

Un camion cisterna ha un incidente all’interno di un tunnel nelle gelide montagne norvegesi e molti rimangono intrappolati nell’oscurità. Quando poi la cisterna prende fuoco, la situazione si aggrava ulteriormente, lasciando che emerga la vera natura dell’uomo. The Tunnel da Agosto su TIMVISION.

Cartoni e serie tv: i migliori contenuti di Agosto

Leone il cane fifone

Leone è un cane tutt’altro che coraggioso, l’amore per i suoi padroni lo spingerà a fare di tutto pur di difenderli dagli strani imprevisti. La serie animata è su TIMVISION.

We Bare Bears

Ice Bear, Grizzly e Panda sono tre fratelli orsi che cercano di integrarsi nella vita degli umani, Su TIMVISION sono disponibili le divertenti e rocambolesche avventure di We Bare Bears.

Clarence

Un pieno di positività con le avventure di Clarence, disponibili su TIMVISION.

Gumball

Benvenuti nella città di Elmore, Gumball e la sua bizzarra famiglia ne combineranno di tutti i colori. Gumball disponibile su TIMVISION.

Acquista il Peluche di Gumball