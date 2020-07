Toradora, la serie anime è di ritorno in tv su Ka-Boom

Toradora!, l’apprezzata commedia romantica basata sulle light novel di Yuyuko Takemiya, è pronta a tornare su Ka-Boom (circuito SuperSix).

La serie anime, come annuncia la pagina Facebook ufficiale della rete, tornerà dal 29 Luglio 2020:

Ryuji è un ragazzo tranquillo, ma a causa del suo aspetto è sempre scambiato per un teppista. Taiga, invece, è piccola e carina, ma ha un carattere estremamente irascibile. Insieme uniranno le forze per risolvere importanti questioni di… cuore!

La love story più romantica di tutti gli anime ti aspetta dal 29 luglio, solo su SuperSix!

Toradora! si compone di 25 episodi scritti da Mari Okada e diretti da Tatsuyuki Nagai presso J.C. Staff e andati in onda in Giappone per la prima volta dal 2 Ottobre 2008 al 26 Marzo 2009.

La serie è stata già trasmessa in tv da Rai 4, è pubblicata da Dynit in DVD e disponibile in streaming gratuito su VVVVID o in abbonamento su Amazon Prime Video.

Nella tradizione orientale, la tigre e il drago sono destinati ad affrontarsi in scontri di una violenza inaudita. E Ryuji Takasu porta nel nome l’ideogramma di “Drago”, mentre quello di Taiga Aisaka è simile alla pronuncia alla parola “Tigre”. Ecco quindi che il fato spinge i due a incrociarsi e a scontrarsi fin dal primo giorno di scuola. Come se non bastasse, si scoprono anche vicini di casa! Lo sguardo torvo di Ryuji contrasta però con la sua vera natura di ragazzo gentile e amante della pulizia quasi in senso patologico, mentre la furia di Taiga merita la fama che la precede.

