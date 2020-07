Detroit Metal City, la serie anime è su Amazon Prime Video

Dynit ha annunciato che la serie anime ispirata al manga Detroit Metal City di Kiminori Wakasugi è ora disponibile anche sul servizio Prime Video di Amazon.

Ricordiamo che tutti coloro che non dovessero avere un abbonamento a Prime possono guardare la serie animata gratuitamente su VVVVID:

Il mondo della musica indie trema al cospetto dei Detroit Metal City (DMC), band death metal popolare per il suo stile irruento e davvero “heavy”.

In molti ritengono che il suo stravagante leader, Johannes Krauser II, sia una creatura demoniaca sorta dagli inferi per dominare tutti i mortali.

I fan della band però non sanno che il mefistofelico Krauser II è soltanto un ragazzo in cerca di fortuna nella grande capitale Tokyo.

Il suo vero nome è Souichi Negishi, ama il pop svedese, comporre canzoni sdolcinate ed è un ragazzo estremamente insicuro e timido.

Come faranno a convivere in lui queste due anime così lontane?

Detroit Metal City – I dettagli

In Giappone la serie di 12 OVA è uscita tra l’8 Agosto e il 28 Ottobre 2008; Hiroshi Nagahama (Mushishi, Uzumaki) ha diretto gli episodi presso Studio 4° C (Spriggan).

Il manga originale è stato pubblicato sulla rivista Young Animal di Hakusensha per cinque anni, dal 22 Aprile 2005 al 23 Aprile 2010; in totale conta 10 volumi.

In Italia è disponibile grazie a Goen:

Negishi Soichi abbandona la propria vita nella fattoria di famiglia per trasferirsi nella grande città di Tokyo, dove vorrebbe fare il cantante di canzoni tradizionali. Destino vuole che qui diventi nientemeno che il leader della band death metal “Detroit Metal City”, che sta scalando tutte le classifiche di vendita e popolarità. La personalità timida e impacciata di Soichi dovrà scontrarsi con quella dissacrante e blasfema di Krauser II, pseudonimo con il quale è conosciuto come cantante dei DMC. GO DMC!!!!!!!!!!!!!

