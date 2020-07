Amazing Mary Jane: la serie è stata cancellata

Amazing Mary Jane, la nuova serie a fumetti della Marvel lanciata da Leah Williams (testi) e Carlos Gomez (disegni) e incentrata sull’iconico comprimario delle storie di Spider-Man, è stata cancellata.

La notizia ci è giunta dal copertinista stesso della collana, Paulo Siqueira. Quest’ultimo ha infatti diffuso l’informazione su ComicArtFans, dove ha pubblicato la copertina da lui realizzata per un numero di Amazing Mary Jane (il decimo) che – da quanto ci è dato capire – non vedrà più la luce.

Come potete notare, l’illustrazione di Siqueira è un palese omaggio a Spawn #7 di Todd McFarlane e vede una MJ vestita come la Principessa Leia di Guerre Stellari.

Amazing Mary Jane – le affermazioni del cover artist

Il disegnatore ha dichiarato: “Questa sarebbe dovuta essere la copertina del decimo numero di Mary Jane… ma la serie è stata cancellata. La cover era un omaggio a Spawn #7. Vede Mary Jane nei panni della Principessa Leia, ma con delle pistole molto più grandi. Pistole ovunque!”

Come riporta Games Radar, Amazing Mary Jane è uno di quei titoli la cui pubblicazione statunitense è stata messa in pausa a marzo per via dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Se però altre testate sono state successivamente riprogrammate per pubblicazioni che spaziano dal formato cartaceo a quello digitale, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda Amazing Mary Jane, che è rimasta bloccata al sesto episodio.

I numeri non ancora usciti negli USA

Prima della pandemia da COVID-19, la Casa delle Idee diretta da C.B. Cebulski aveva confermato tre uscite programmate per il 29 aprile, il 20 maggio e il 24 giugno.

C’è peraltro da aggiungere che la struttura editoriale di Amazing Mary Jane è sempre stata piuttosto confusionaria: sebbene la suddetta collana ci sia stata presentata il luglio dello scorso anno come serie regolare, la scrittrice Leah Williams ha più di una volta rimarcato che il progetto sarebbe durato per soli cinque albi.

Le affermazioni della Williams le ha però confutate la Marvel in persona, confermando a Newsarama che Amazing Mary Jane sarebbe stata una serie ongoing, e non una miniserie.

In ogni caso, era stata programmata per il 29 settembre una seconda ristampa in volume di Amazing Mary Jane contenente i numeri che vanno dal sei al dieci. Non ci è ancora dato sapere se i piani sono cambiati, ma la redazione di Games Radar sta indagando sulla faccenda.

Copertine e sinossi

Nell’attesa di saperne di più, vi riportiamo cover e sinossi dei numeri #7/10 di Amazing Mary Jane.

Amazing Mary Jane #7 (di Williams e Gomez): “I riflettori diventano un bersaglio! Il disastro colpisce mentre Mary Jane sta promuovendo il suo (e di Mysterio) grande film! Si tratta di un’incredibile sfortuna oppure è parte di un oscuro piano ideato da qualcuno?! Bisognerà prendere delle misure drastiche per tenerla in salvo! Stiamo per mettere MJ mooooolto all’infuori della sua zona di comfort!”

Amazing Mary Jane #8 (di Williams e Gomez): “La rossa senza nome! Il ritorno a casa di Mary Jane viene interrotto quando diventa l’unica testimone di un crimine, e il sospettato è ben conosciuto per far fuori i testimoni! Spetta a MJ consegnare alla giustizia questo killer, ma dovrà vivere abbastanza a lungo da farlo! Per tale motivo si è diretta in un luogo in cui nessuno conosce la sua faccia o il suo nome. Dovrà guardarsi le sue spalle da sola quando i problemi busseranno alla sua porta…”

Amazing Mary Jane #9 (di Williams e José Carlos Silva): “Ci sono serpenti ovunque ad Anaconda, nel Montana, alcuni che potete riconoscere, e altri che si celano nell’ombra. Se una battaglia può essere vinta con positività e forza del volere, saprete certamente che Mary Jane è all’altezza della sfida! Ma cosa succede se qualcuno arriva serbando del rancore e qualche potenza di fuoco futuristica?”

La Stupefacente Mary Jane in Italia

Prima di concludere, vi segnaliamo che questo mese Panini Comics ha dato alle stampe il primo tomo de La Stupefacente Mary Jane. Il cartonato – composto da 112 pagine per 16 euro – racchiude i primi cinque capitoli dello spin-off di Amazing Spider-Man. A seguire potete leggere la sua sinossi ufficiale.

“Le avventure hollywoodiane della Rossa cominciano qui! Direttamente da Amazing Spider-Man, MJ si prepara a lavorare col grande regista… Mysterio! La nuova collana scritta dall’autrice di Gwenpool e disegnata dall’autore di X-Men! Ospite speciale… un certo Arrampicamuri!”

