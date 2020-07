Marvel’s Avengers – tante novità in arrivo fra pochi giorni

Con un tweet ufficiale, l’account di Marvel’s Avengers ha ricordato che il 29 luglio, precisamente alle 19:00 italiane, ci sarà un nuovo War Table, mostrando possibilmente novità sul gioco. Questo il nome degli eventi in stile conferenza che gli sviluppatori hanno dato alle presentazioni del gioco. Square Enix e Crystal Dynamics torneranno probabilmente a parlare di Marvel’s Avengers per un’ultima volta e a mostrare nuovo gameplay prima del lancio ufficiale.

Avevamo già visto insieme che a partire dal 21 agosto l’open beta sarà disponibile per tutti. Questo nuovo evento ci permetterà di vedere nuovo gameplay, di avere informazioni sui preordini che inizieranno nelle prime settimane di agosto e i contenuti effettivi della beta. Marvel’s Avengers sarà inoltre compatibile con il controller DualSense di PS5 e l’audio 3D per offrire un’esperienza più immersiva e sfruttare l’hardware nuovo di zecca di Sony. Crystal Dynamic aveva anche affermato che il gioco, sulle nuove console, girerà a 60 frame al secondo e avrà pieno supporto del 4K. Sembra che dunque anch’esso si adatterà agli standard futuri.

Marvel’s Avengers e le sue novità

Già noto con il nome in codice The Avengers Project, l’atteso gioco di azione e avventura è il primissimo lavoro di Crystal Dynamics al di fuori delle gesta di Tomb Raider. Marvel’s Avengers avrà una campagna in singolo e un multigiocatore che supporterà fino a 4 persone contemporaneamente. Sappiamo che il cast di personaggi sarà particolarmente nutrito e si potranno personalizzare moltissimi degli aspetti dei nostri supereroi preferiti.

Saranno presenti anche microtransazioni del tutto opzionali per nuovi costumi o contenuti accessori che riguarderanno quindi solo la componente estetica. Gli aggiornamenti e l’aggiunta di personaggi, aveva rivelato lo sviluppatore, sarà totalmente gratuita e progressiva con l’evoluzione del progetto.

Marvel’s Avengers è atteso, oltre che per PS4, PC e Xbox One, anche per le console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X e la data di uscita ufficiale è il 4 settembre.

